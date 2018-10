No Bar do Vaz, Jenilson se coloca como candidato a presidente da Aleac apostando no erro da base de Gladson

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro [Progressistas], está preparando uma grande festa para comemorar os 114 anos da segunda maior cidade do Acre. Ilderlei está em Rio Branco, onde veio prestigiar a posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre, Luis Camolez. Em entrevista ao ac24horas, Ilderlei minimizou as desavenças com o ex-prefeito Vagner Sales, mas confirmou o seu desligamento do grupo seu padrinho político. “Eu não briguei com ninguém e nem quebrei acordo. Fui eleito com os votos dele e dos demais amigos de Cruzeiro do Sul”, explica o prefeito ignorando aos que dizem que ele foi eleito por Sales. Veja a entrevista