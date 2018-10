Após desentendimento, motoristas de Uber são baleados em Chácara no Quinari

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) deu início na manhã deste sábado, 20, aos procedimentos de preparação e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições no Estado. 1924 urnas receberão nova mídia contendo os dados dos dois candidatos que concorrem ao cargo de presidente.

Após vistoria, as urnas recebem as mídias, são novamente testadas e lacradas pelas equipes dos cartórios eleitorais, tudo na presença dos juízes e promotores eleitorais das respectivas zonas, que são também responsáveis pela assinatura dos lacres e verificação dos sistemas eleitorais.

O procedimento de preparação das urnas é público, podendo ser acompanhado por qualquer interessado. “Expedimos ofícios convidando todos os partidos políticos, coligações e OAB. Não tivemos nenhuma participação desses representantes no primeiro turno, embora também tenham recebido convite naquele momento. Esperamos que compareçam desta vez e acompanhem esses procedimentos que são públicos, transparentes e demonstram a lisura do processo eleitoral”, destacou a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari.

As urnas de Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia e Plácido de Castro serão preparadas em Rio Branco, no Fórum Eleitoral. As urnas dos demais municípios estão sendo preparadas simultaneamente neste final de semana nas respectivas zonas eleitorais. Somente as urnas da 2ª Zona Eleitoral, que compreende Xapuri e Capixaba, serão preparadas na segunda, 22, e terça-feira, 23.

Em Rio Branco, os trabalhos foram acompanhados pela presidente do Tribunal e pela juíza eleitoral da 9ª Zona, Rogéria Epaminondas. “É importante que as pessoas conheçam esses procedimentos, tirem suas dúvidas trazendo os seus questionamentos aos nossos técnicos sobre a segurança da urna. A Justiça Eleitoral está próxima da população e quer mostrar a todos que o resultado das eleições reflete a vontade do eleitor, seja ela qual for”, destacou a juíza.