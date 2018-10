Procurador de Justiça João Marques é convidado para ocupar o posto de secretário de Segurança Pública

O vice-governador eleito Major Rocha (PSDB) acabou de me informar que convidou o Procurador do Ministério Público Estadual, João Marques Pires para ocupar o posto de secretário de Segurança Pública no próximo governo. Marques, inclusive, fará parte da equipe que formulará um diagnóstico atualizado sobre o sistema de segurança. O convite se deu, porque segundo Rocha, ficou acertado com o governador eleito Gladson Cameli, que as indicações da área caberiam a ele com autonomia. E acha que por isso a escolha será acatada por Cameli. Rocha justifica o convite em cima do argumento de que, é preciso um nome com competência, austeridade, que conheça o setor, e que seja neutro, como forma de unir as polícias civil e militar. Cabe agora ao Procurador decidir se aceitará. E ao Gladson Cameli chancelar.

MINORU CONFIRMA

Conversei há pouco com o ex-candidato ao Senado pela REDE, ex-Reitor Minoru Kinpara. Afirmou que de fato foi sondado pelo vice-governador eleito Major Rocha (PSDB), que em nome do futuro governador Gladson Cameli, lhe convidou para ser o secretário de Educação da próxima administração. Ele disse que, precisava ter uma conversa direta com o Gladson. Me falou ainda que, para ocupar o cargo teria que indicar pessoas da sua confiança para os postos de assessorias da pasta, completou Minoru ao BLOG DO CRICA. A conversa para bater o martelo ficou de ser marcada. Não houve anúncio oficial, mas o convite foi formulado.