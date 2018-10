Horóscopo do dia 20 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu amor precisa de um pouco de descanso, uma celebração em que vocês dois podem se sentir totalmente confrontados com uma série de irregularidades que possam surgir. Nos momentos mais fáceis ou mais complicados é quando se conhece as pessoas. Carrega dentro de si o germe de uma mudança que fará de você uma pessoa diferente e está relacionada ao seu modo de amar. Dinheiro & Trabalho: Você terá que se gerenciar de forma autônoma porque os relacionamentos com as pessoas ao seu redor serão excelentes, então continue seu caminho. Aqueles que têm um trabalho estático, estarão um pouco desanimados, o ambiente de trabalho será pequeno e estará ansioso para sair da rotina habitual. Saúde & Bem-estar: Parece uma esponja destinada a conhecer algumas pessoas que nem sempre entendem que lavar as mãos é muito importante. Com este pequeno gesto você pode acabar com algumas doenças que continuarão a assombrá-lo durante algum tempo. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Seu período ruim no amor está chegando ao fim. Vê de longe como Vênus chega, uma bomba que logo cairá em seu signo e mudará você completamente. Esse signo no qual o ódio havia se instalado dará lugar a um coração de plenitude completa. Será a pessoa que sempre quis ser, ao lado de alguém que vai transformá-lo em um ser afortunado e amado. Dinheiro & Trabalho: Você vai assimilar bem os conceitos e saberá como entender o significado dos problemas, contando com uma clareza de exposição que tornará seu conselho ainda mais apreciável. Os nascidos no primeiro decanato serão caracterizados por uma forma de nervosismo e sofrerão relacionamentos interpessoais. Devem evitar mal-entendidos. Saúde & Bem-estar: Quando se trata de seguir as instruções do médico, você está totalmente à sua disposição. Pode mudar completamente seu estilo de vida e a maneira como tem que se concentrar nesses relacionamentos mais ou menos estáveis que você enfrenta. O equilíbrio entre os dois mundos irá ajudá-lo a manter a calma. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Hoje não vai estar pendente do telefone como de costume. É mais do que provável que você tenha que enfrentar algumas outras obrigações ou que realmente não sinta vontade de responder a algumas provocações. Você preferirá estar em contato direto com o seu próprio ser antes de ir em busca de melhorias em seu relacionamento, é uma questão de prioridades. Dinheiro & Trabalho: As perspectivas são realmente excelentes, mas você pode se exigir um compromisso superior às suas expectativas e isso o deixará inquieto e ansioso. Aqueles que trabalham em uma relação de dependência e não estão totalmente satisfeitos, devem receber propostas para mostrar o profissionalismo, encontrando mais satisfação. Saúde & Bem-estar: Seus desejos são o que você realmente quer alcançar, mas estão longe da realidade que você prega, pode ter expectativas demais. Em alguns momentos você foi ultrapassado por iniciativas de outras pessoas que estavam destinadas a alcançar seus próprios objetivos. Para melhorar sua saúde, você deve começar a executar uma série de tarefas que reverterão para o seu próprio bem-estar. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A fonte da qual a maioria dos sentimentos nasce pode estar caindo no esquecimento absoluto. Esse sentimento de conexão com a outra pessoa e com a ideia de que você está realmente onde deveria estar está se tornando mais difuso. Você não pode manter a chama quando não tiver deixado as brasas necessárias para mantê-la viva. Pense na sua atitude. Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá a possibilidade de conquistar uma nova posição ou de obter um progresso profissional, terá que evitar os tropeços. Aqueles que nasceram no terceiro decanato devem ouvir o conselho dado por um colega com experiência, porque assim podem economizar tempo e esforço. Saúde & Bem-estar: Há uma série de aspectos que você acha que não são absolutamente necessários, mas, estão lá e são transformados em uma série de desejos que podem ser totalmente inesperados. Você já foi totalmente dominado pela sua ambição, hoje pode controlá-la e também se concentrar no caminho certo, paciência e perseverança serão as

palavras chave. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A pressão que você exerce sobre o seu parceiro pode ser esmagadora. Se você estiver com um signo de água, tenha muito cuidado com a maneira de focalizá-lo em direção aos seus próprios desejos. Nem sempre um casal vai na mesma direção, há momentos em que cada um concentra sua atenção em outras pessoas ou direções. Isso não significa que tem que haver um distanciamento, o relacionamento vai simplesmente esfriar. Dinheiro & Trabalho: Durante esta jornada você estará sujeito a distrações, esquecimentos e alguns contratempos durante as idas e vindas: atenção com os documentos e compromissos. Aqueles que nasceram no primeiro decanato podem estar um pouco irritáveis e ter discussões com colegas e parceiros. As estrelas aconselham a manter a calma. Saúde & Bem-estar: Sua saúde pode ser um sinal de quão bem você sente as temperaturas mais elevadas e um coração que se move ao som da esperança e do amor puro. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os periquitos são animais que se apaixonam apenas uma vez. Essas aves acreditam na fidelidade absoluta. Você vai se sentir como um deles quando não consegue tirar uma pessoa da sua cabeça. Em particular, sua mente estará conectada a alguém que irá surpreendê-lo, será impossível para você quebrar essa conexão, assim como acontece com esses pássaros, sempre estará com você e fará parte de você. Dinheiro & Trabalho: Você deve evitar ser atropelado por um colega de trabalho e tentar se conter para não aumentar ainda mais a tensão, ou pode agir de maneira incorreta e pagar as consequências. Os jovens não devem ter pressa para ver seus programas realizados para o futuro. Se tiverem paciência, terão mais do que estão esperando. Saúde & Bem-estar: Há dias como hoje, quando ser egoísta é a maneira perfeita de se sentir melhor. Apenas tenha um tempo para si e se sentir de acordo com tudo que acha que pode acabar com certos problemas pessoais. Tente estabelecer um roteiro e repita essa rotina agora

que acabou de descobrir. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O mês de outubro é uma grande surpresa quando se trata do amor, depois da primeira quinzena os ventos continuam soprando a seu favor em uma direção realmente benéfica. Escute aquela melodia que apenas a passagem de um vento agradável lhe causa, aquela sensação de se sentir amado é uma das mais importantes da sua vida. Aproveite agora que você pode. Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de pôr de lado a preguiça e ousar em todos os campos de trabalho para encontrar o que mais lhe corresponde. Você deve parar de procurar coisas que acontecem ao seu redor. O potencial das pessoas nascidas no primeiro decanato é realmente alto. Terão uma inventividade muito acentuada que podem aproveitar para concretizar um ideal. Saúde & Bem-estar: Os nervos podem começar a traí-lo à medida que o dia avança. Você pode controlar uma parte de si mesmo que está em suas mãos, esqueça das pessoas que não estarão em seu destino ou dever neste momento. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A chegada de um amor pode mudar completamente tudo o que você sente neste instante. Em alguns momentos deste dia vai receber uma série de mensagens motivadoras que serão destinadas a convencê-lo de que a pessoa certa para você não está longe de encontrá-lo, um precisa do outro e têm neste momento alguns pontos em comum muito necessários para o futuro de vocês. Dinheiro & Trabalho: Os movimentos do céu causam mudanças repentinas que são refletidas diretamente em seu campo prático. Haverá possíveis benefícios inesperados. Os jovens de hoje devem pedir conselhos a uma pessoa com mais experiência para resolver um problema se não quiserem desperdiçar horas sem resultados. Saúde & Bem-estar: O que você precisa obter para a sua saúde estará mais próximo e ao mesmo tempo mais distante. Ao realizar alguns passos diários, você verá como o estresse e a ansiedade gradualmente desaparecem até alcançar o ponto de conforto de que você precisa. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Cheirar o amor da sua vida a quilômetros de distância será outro exemplo do seu amor por essa pessoa. É verdade que há uma série de características que vemos que nos fazem apaixonar, mas esse sentimento é geralmente tão forte que se tornará recorrente. Sem abrir os olhos, basta verificar o seu cheiro e você pode se sentir totalmente em sintonia com essa pessoa especial. Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará ansioso para compartilhar suas ideias com seus colegas ou colaboradores, e tentará fazê-los participar com entusiasmo em novas oportunidades profissionais. Para aqueles nascidos no terceiro decanato, as estrelas estão em excelente posição e permitirão a promoção ou o reconhecimento do chefe. Saúde & Bem-estar: As corridas ou maratonas parecem tarefas fáceis de cumprir, mas não são. Não se trata de correr de forma excessiva, apenas manter um ritmo constante e trabalhar a resistência. Esta qualidade humana vai torná-lo mais forte, não só para terminar a corrida, mas também para encontrar enormes desafios que você terá que enfrentar. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: A dualidade no coração de um câncer pode ser completamente mal interpretada. Quando se trata de encontrar uma maneira de obter certos parâmetros a serem criados, é bom tê-los bem claro. A mudança de opinião em aspectos básicos não se recomenda para nenhum coração. A falta de controle e caos pode ser uma constante e se tornar recorrente. Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá cansado do que está fazendo: o dia é adequado para construir novos mercados, virar a página, ir em direção a novos caminhos surpreendentes. Se você tem uma atividade profissional independente, será favorecido pela sorte, ainda mais se trabalha no campo médico, paramédico ou psicológico. Saúde & Bem-estar: Não misture certos ingredientes que você nunca tentou ou não sabe o resultado que pode obter. Alguns alimentos não nasceram para serem combinados e menos em um corpo que não será capaz de tolerá-los como deveria. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: A liberdade de movimento que você pode mostrar quando estiver totalmente convencido dos passos a seguir será enorme. Precisará se convencer de alguns fatos que podem não ser muito benéficos para essa ideia de independência que você deseja alcançar. Houve momentos no seu dia-a-dia em que desejou muito estar com seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: A fase em que está estagnou e não se prevê nenhuma grande novidade, evite amargura, porque logo você vai sair desta fase e tudo vai melhorar a todo vapor. Aqueles que nasceram no primeiro decanato serão colocados como um exemplo para sua percepção, o chefe pode decidir colocá-lo ao seu lado em uma posição delicada e isso os gratificará. Saúde & Bem-estar: Você precisa ter uma série de elementos que permitam canalizar sua energia em uma direção específica. Não se esqueça da passagem do tempo e menos quando tem consequências imediatas em você, vai amadurecer graças à influência do seu ambiente e algumas pessoas que fazem parte dela. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está muito na defensiva e isso será notado na maneira como gerencia seu relacionamento. Certamente tem consciência de certas obrigações ou momentos em que abandonou completamente um relacionamento que não terminou de lhe dar o que precisa. Você simplesmente tem que tornar sua realidade uma espécie de oásis de sentimentos e palavras agradáveis. Dinheiro & Trabalho: Você será muito persuasivo, sendo capaz de conquistar a simpatia de seus companheiros com piadas arejadas, mas ao mesmo tempo decidido, evite falar demais. As estrelas aconselham as pessoas nascidas no primeiro decanato a não entrar em iniciativas com consequências obscuras, é melhor tomar um tempo para aprender melhor. Saúde & Bem-estar: Você removeu uma série de ingredientes da sua cozinha porque acha que eles podem causar mais danos do que qualquer médico lhe disse. Há muitas pessoas alérgicas a algo, mas não significa que todos sejam. Você está exagerando tendo reações desnecessárias. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para um recomeço em sua vida

Quando tudo indica que você deve parar, pensar e reconstruir sua vida a partir do zero, em vez de permitir que o medo paralise você, entrar em pânico e encarar a coisa toda como uma punição, você deve ver toda essa experiência como uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade para você criar sua vida em uma base mais forte e saudável. Uma nova oportunidade para você ser feliz. Para começar de novo e mostrar ao mundo do que você realmente é feito e da sua capacidade para se reinventar. A verdade é que todos temos medo de mudanças, do desconhecido, o normal é resistir à mudança, mesmo que a mudança seja melhor para nós. Mesmo que a situação atual não seja a que gostamos, pelo menos estamos acostumados e sabemos como lidar com isso. Começar de novo em qualquer área da vida não é uma coisa fácil de fazer. Requer muita força interior, coragem, amor próprio, resiliência, fé e confiança. E como a maioria dessas coisas e habilidades leva tempo para se desenvolver, você precisa aprender a ser paciente e gentil consigo mesmo. E o que você precisa é trabalhar com amor, compaixão e compreensão. A Simpatia para um recomeço em sua vida é de multiuso, pode ser usada para dar um pouco de força a qualquer coisa que você esteja prestes a recomeçar, como uma nova empresa, um relacionamento ou apenas um novo capítulo em sua vida. Continue lendo