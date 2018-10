Com festa, Erick Venâncio e Marina Belandi lançam candidatura à presidência da OAB pela chapa Uma Ordem Para Todos

O ato de lançamento da campanha de Erick Venâncio e Marina Belandi à presidência da OAB/Acre pela chapa Uma Ordem Para Todos aconteceu na noite desta sexta-feira, 19, no Escritório do Barão, em Rio Branco, em um evento com a presença de centenas de advogados.

A eleição para presidente da OAB acontece no dia 23 de novembro. O mandato na Ordem é de três anos, entre 2019 e 2021, a partir de janeiro.

Erick Venâncio é o candidato da atual gestão, que ficou marcada por modernizar a OAB e dar cara nova à Ordem. “Acho que hoje é mais um ponto de partida da continuidade de um projeto que tem dado certo. A advocacia do Acre tem dois momentos: antes e depois desse grupo. E são momentos bastante distintos. Acho que a gente não deve estar parado no passado, mas é inegável os avanços que a Ordem dos Advogados do Brasil teve”, reforçou.

O atual presidente da Ordem, Marcos Vinícius Jardim, rememora que há mais 10 anos a OAB/Acre se destaca por uma postura de retidão e serviços e que Erick e Marina representam esse projeto.

“A gente tem base, a gente tem princípio e vem batalhando na OAB há mais de 10 anos na moralidade, retidão e serviços prestados pra classe. É isso que que a gente tem feito há 10 anos.”

Quem é Erick Venâncio

Erick Venâncio (39 anos) é rio-branquense, bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito de Marília, advogado, pós-graduado em Direito dos Serviços Sociais Autônomos pelo IDP e em Direito Público pelo ICAT/AEUDF, ambos em Brasília – DF, atualmente cursando Mestrado em Direito e Ciência Jurídica na Universidade Clássica de Lisboa. Foi conselheiro seccional, presidente de comissões e secretário-geral da OAB/AC, além de vogal da Junta Comercial do Estado do Acre, na vaga destinada à OAB/AC. Conselheiro Federal da OAB por dois mandatos, onde foi membro de todas as Câmaras e do Órgão Especial, secretário da Comissão Nacional de Legislação – CNL, presidente da Comissão Nacional do Advogado em Início de Carreira – CNAIC e representante institucional do Conselho Federal da OAB perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, onde hoje é conselheiro na vaga destinada à OAB e ouvidor Nacional do Ministério Público. Foi membro de diversas bancas de concursos públicos na área jurídica.

