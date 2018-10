Cameli ressalta importância da igreja para resgatar a segurança e cidadania da sociedade

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Carlos Batista, esteve em Goiás nesta semana para visitar os cadetes do Curso de Formação de Oficiais (CFO), que em breve devem voltar ao estado para compor o quadro de oficiais da corporação acreana.

Com vistas ao encerramento do CFO, com data prevista para 20 de dezembro de 2018, o coronel Carlos Batista aproveitou a oportunidade para agradecer ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás pela acolhida e formação dos 28 alunos-oficiais acreanos.

A qualificação, que se iniciou em 2017, é fruto do concurso para oficial combatente de carreira do Corpo de Bombeiros do Acre, aberto e convocado durante a gestão de Tião Viana. O CFO contém todas as disciplinas referentes às atividades operacional, administrativa e de gestão da corporação militar.

Também em reunião com aquele comando, ficaram asseguradas outras 22 vagas no CFO de Goiás para início já em 2019, fruto da convocação do cadastro de reservas do concurso público para o oficialato no CBMAC.

“É um momento de grande alegria, satisfação e agradecimento a todos os cadetes e ao Comando do CBMGO. Agradeço também ao nosso governador Tião Viana, pois há anos que o CBMAC aguardava o ingresso e a conclusão de um curso de oficiais e foi na atual gestão que fomos contemplados. Estou muito contente por esta conclusão ocorrer durante o meu comando na Corporação”, destacou o comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista.