PF apreende 83 quilos de drogas em operação no Rio Juruá

Ao seu melhor modo de atuar como parlamentar, a deputada Jéssica Sales segue em Brasília destinando mais recursos para as prefeituras acreanas. O anúncio do empenho na ordem de R$ 1.5 milhão para Tarauacá, reforça o propósito da emedebista de dar continuidade aos trabalhos, focada no fortalecimento dos municípios. Sem medir esforços, Jéssica Sales se qualificou e se consolidou em seu primeiro mandato, como a parlamentar que mais levou recursos para os municípios do Estado do Acre.

O recurso garantido agora para Tarauacá é proveniente de indicação extra ao orçamento 2018 através do Ministério do Esporte e será aplicado na revitalização do Estádio Naborzão, um investimento relevante para tornar as instalações do espaço, modernas e confortáveis para o esporte.

O projeto da obra já está sendo elaborado pela Prefeitura de Tarauacá e contempla a construção de arquibancada coberta, vestiários e sala de árbitros, bem como, instalação de novas luminárias e implantação do sistema de irrigação do gramado.

O Estádio Municipal esteve um longo período fechado ao público desportista devido as condições precárias da estrutura física.

O apelo pela adesão à mobilização do Naborzão chegou à deputada Jéssica Sales através do empresário Neto Pro- LinK que sensibilizado com a situação de abandono do local, decidiu promover “ SOS Naborzão”. Formou-se no município, um grupo de apaixonados pelo esporte e lançaram o movimento para revitalizar o estádio conclamando a população, comerciantes, empresários para adquirir os recursos necessários para o resgate do espaço.

Para Jéssica Sales, a prática de esporte é salutar e fundamental na promoção social e no lazer das crianças, jovens e adultos. O movimento iniciado pelo Neto Pro-Link tomou grande proporção e já apresenta um resultado positivo de parcerias. “Uma iniciativa louvável e que demonstra que é possível realizar benfeitorias quando há a união de forças, seriedade, envolvimento da população e o comprometimento do poder público.” – afirmou a parlamentar.