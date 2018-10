Palestra sobre Direitos Humanos será realizada nesta sexta-feira (19), na Ufac

Foi publicado edital que estabelece as normas para ingresso de 140 novos alunos, a fim de preencher as vagas das turmas de 6º ano do Colégio Militar Tiradentes, na capital acreana. O edital consta na edição Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), do último dia 8 de outubro.

O edital estabelece que 50% das vagas estão destinadas a dependentes de militares. Eventualmente, as vagas remanescentes serão ocupadas pela comunidade civil.

O processo seletivo terá validade durante todo o ano letivo de 2019. Podem concorrer às vagas, candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental II e que completem 11 anos até 31 de março.

As inscrições estão sendo realizadas na sede do Colégio Tiradentes, na Estrada do Calafate s/n, bairro Calafate, das 8:00 às 12:00 e das 14 às 17 horas, até 31 deste mês.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição (entregue no local e disponível no DOE) e apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno. Para inscrição de dependentes de militares, deverão ser apresentadas original e cópia da carteira funcional do servidor público.

O processo seletivo se dará por sorteio, sendo o primeiro deles para classificar por tuno os candidatos dependentes de militares e o segundo para classificar os candidatos da comunidade civil. Os dois sorteios serão realizados no dia 10 de novembro, às 8 e às 10h, respectivamente.