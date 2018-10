Inauguração da Recol Ford Veículos

Sabe aquele evento perfeito, cheio de pessoas legais, comida boa, clima intimista, música de qualidade e espaço agradável?

Então…

Podemos dizer que esse é um breve resumo do espaço da nova Concessionária Ford, mais um investimento do Grupo Recol no Estado. O CEO da empresa Marcello Moura, e sua irmã Robertha Moura, receberam os convidados com um coquetel onde não faltou Chandon para quem gosta, uísque de alta qualidade, sucos naturais (também tinha suco verde, Nara Marques!!), cerveja gelada e até aquele café expresso com coconuts maravilhosos da Patrícia Ganun, além de um escondidinho de carne seca e risoto de pato (by Denise Borges da P), apenas impecáveis.

Tudo isso alinhado a um ambiente moderno com boa música, gente bonita e carros que deleitavam os olhos. Empresários como Sidney e Dirceu Zamora, Adálio Cordeiro, Eliezer Silva, Rodrigo Pires, Wolney Paiva, entre outros, ficaram de olho na nova versão do Mustang GT 5.0 V8 Premium, queridinho da marca que tem preço inicial de R$ 299 mil.

Mulheres bonitas não podiam faltar. Maíra Martinello Moura, esposa de Marcello Moura era uma das mais elegantes da noite, ao lado das cunhadas Robertha e Renata. Destaque também para a elegância de Mercedes Lavocat, Michele Miranda – combinando listras –, Bruna Guedes e a colunista Márcia Abreu, que nunca erra no look e Nilda Esteves, lindamente vestida com uma camisa animal-print.

Entre os políticos, destaques para o deputado federal Alan Rick, prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro e senador Sérgio Petecão, que saíram de uma longa reunião da bancada federal direto para o coquetel.

Por lá também não faltaram os influenciadores digitais, afinal festa boa tem que ter destaques nos stories, né?? Nota 10 para a elegância de Maxine Silva, Kailane Amorim, Jéssica Ingrid e Rebeca Aguiar.

Ou seja: a festa foi uma delícia.

Gracias à querida amiga Robertha Moura pelo convite e meu ódio mortal à Paula Martinello – magérrima!!!! -, porque olhar a Paula magra daquele jeito é dor de consciência na certa ao tomar um reles copo d’água.

Gracias também aos queridos amigos Moisés Alencastro Dgeane Santos, Jackie Pinheiro, Márcia Abreu, Jocely Abreu, Giuliana Evangelista e Vagno di Paula pela companhia e boas risadas.

Seguem alguns registros da noite, feitos pelos queridos James Pequeno e Daniel Cruz:

