Filme acreano é lançado em Rio Branco neste sábado (20) com sessão gratuita

Escrito e dirigido pelo cineclubista e realizador audiovisual acreano Teddy Falcão, o filme “FRANCISCO” será lançado no próximo sábado, 20, na Filmoteca Acreana da Biblioteca Pública, às 19h, em sessão gratuita.

“FRANCISCO” traz a questão do ser negro no Brasil, país que mais mata negros no mundo. Segundo o diretor, é uma ficção baseada em histórias reais, que conta o desdobramento de um episódio comum no país: um homem preto é assassinado num crime de ódio. Esposa e filho ficam com a dor da perda e também com o desafio de seguir em frente.

Filmado em Rio Branco, o curta-metragem narra um recorte da história de Francisco, um rapaz negro que perde o pai em um crime movido por racismo. “A reflexão do que é ser negro no Brasil, e o quanto precisamos lutar sempre contra todo tipo de preconceito é a base do nosso filme, com certeza”, afirma o diretor e roteirista.

Pesquisador de Cinema, Teddy Falcão acredita que a realização audiovisual e a produção cinematográfica não devem ser vistas somente como atividades comerciais, que movem a economia, mas também como ferramenta para aproximação de pessoas, difusão de ideias e fomento ao aprendizado sobre o mundo. “A produção audiovisual precisa de toda ajuda possível para se tornar real, e poder chegar ao público, tão carente de sonhos”, comenta Teddy Falcão.

O filme foi realizado por meio de projeto cultural aprovado no Edital do Fundo Estadual de Cultura 2017 – FEC, publicado pela Fundação Elias Mansour.

Lançamento do filme “FRANCISCO”

Data: 20 de outubro de 2018

Horário: 19h

Local: Filmoteca Acreana (Biblioteca Pública do Estado do Acre)

Entrada Franca

Teaser: https://youtu.be/8YDW6tlJDDc