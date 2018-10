Centro Universitário Uninorte realizará XII Jornada de Odontologia do Acre

Com tema “Atuação Interprofissional: Contribuições para a Prática Odontológica”, a XII Jornada de Odontologia do Acre ocorrerá entre os dias 22 e 25 de outubro, no auditório do Bloco E, no Centro Universitário Uninorte. O evento será composto por palestras, mesa redonda e show de talentos. A abertura oficial será às 16h, no dia 22.

Entre os assuntos a serem discutidos estão a importância do pré-natal odontológico, honorário profissional, o estresse emocional e sua influência na saúde bucal, infecções endodônticas e outros.

“O evento tem como objetivo promover um espaço de integração e educação continuada entre acadêmicos dos cursos de odontologia, cirurgiões-dentistas, professores e demais pessoas da comunidade”, afirma a coordenadora do curso de odontologia da Uninorte, professora Maria do Carmo.

Ainda segundo a coordenadora, a XII Jornada de Odontologia do Acre é a oportunidade para trocar experiências da prática clínica. “Com essas trocas a ideia é melhorar condutas em diagnósticos e tratamentos nos diversos locais de atuação, como Clínica Escola da Uninorte, serviço público e privado”, ressalta.

As inscrições para participar do evento podem ser realizadas no site http://eventos.uninorteac.edu.br/inscricao.

Programação

Local: Auditório do Bloco E.

22 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ

8h às 10h – TÉCNICAS DE TERCEIROS MOLARES

Palestrante: Christian Recchioni – Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial; Mestre em Implantodontia; Autor do Livro “Prática em Cirurgia Buco Maxilo Facial.

10h às 12h – INTERO.

Palestrante: professores e acadêmicos da disciplina – Clínica de Reabilitação Oral

22 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA – TARDE

14h às 16h – AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS FRATURAS DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO ORBITÁRIO.

Palestrante: Christian Recchioni – Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial; Mestre em Implantodontia; Autor do Livro “Prática em Cirurgia Buco Maxilo Facial.

16h às 17h – CERIMÔNIA DE ABERTURA DA XII JORNADA DE ODONTOLOGIA DO ACRE

17h às 18h – APRESENTAÇÃO TEATRAL

23 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA – MANHÃ

8h às 10h – INFECÇÕES ENDODÔNTICAS E PERSPECTIVAS DE NOVAS MEDICAÇÕES A PARTIR DE PRODUTOS NATURAIS

Palestrante: Rodrigo Asfury – Mestre em Prótese Dentária; Doutor em Biotecnologia/UFAC; Professor do Centro Universitário UNINORTE; Membro da Diretoria do SINODONTO

10h às 12h – INTERO.

Palestrante: professores e acadêmicos da disciplina – Clínica de Reabilitação Oral

23 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA – TARDE

14h às 17h – MESA REDONDA – BIOSSEGURANÇA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA

Mediadora: Eufrásia Santos Cadorin – Mestranda em Ciências da Saúde; Docente Centro Universitário UNINORTE; Servidora da Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco.

24 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA – MANHÃ

8h às 10h – PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO: PRODUZINDO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Palestrante: Eufrásia Santos Cadorin – Mestranda em Ciências da Saúde; Docente Centro Universitário UNINORTE; Servidora da Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco.

10h às 12h – INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ORIENTADAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA.

Palestrante: Luiz Antonio Ferreira – FARMACÊUTICO, MESTRE EM CIÊNCIAS – QUÍMICA BIOLÓGICA.

24 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA – TARDE

14h às 16h – HONORÁRIO PROFISSIONAL: COMO E QUANTO COBRAR?

Palestrante: Samuel Barbosa Macedo – Especialista em Ortopedia dos Maxilares; Membro da Diretoria do SINODONTO; Professor do Centro Universitário UNINORTE.

16h às 18h –FLUXO DIGITAL NA PRÓTESE

Palestrante: Emiliana Guerra – Mestre em Ortodontia, Especialista em Radiologia.

25 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA – TARDE / NOITE

15h às 16h – Criocirurgia como opção de tratamento minimamente invasivo de rânula congênita.

Professor: Amanda Castro de Souza Costa. Especialista em Odontopediatria e Mestranda em Odontopediatria.

16h às 17h – O Estresse emocional e sua influência na saúde bucal.

Palestrante: CD. Janaira de Lima Guimarães – Mediadora do curso de TSB na Escola Técnica em Saúde Moreira da Rocha; Professora do Curso Auxiliar em Saúde Bucal no Instituto Federal do Acre.

Palestrante: CD.Renato Silva de Almeida – Assessor Técnico na Secretária de Saúde do Estado do Acre.

17h às 19h – Show de Talentos.