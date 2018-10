Gladson visita Tribunal de Justiça e assegura luta pelo fortalecimento das instituições

Em visita realizada ao Tribunal de Justiça do Acre, nesta quinta-feira (18), o senador da República e governador eleito para o quadriênio 2019-2022, Gladson Cameli (Progressistas) assegurou a presidente da Corte, Denise Bonfim, e aos demais magistrados presentes na reunião, Eva Evangelista, Francisco Djalma e Lois Carlos Arruda, parcerias com o Poder Judiciário para combater o alto índice de criminalidade no estado.

Cameli, que estava acompanhado do coordenador-geral da sua Equipe de Transição governamental, o advogado José Ribamar Trindade, colocou-se à disposição do Tribunal de Justiça, reafirmando seu compromisso com a democracia e o interesse em trabalhar pelo fortalecimento das instituições através de parcerias que permitam aos Poderes Executivo e Judiciário oferecerem cidadania e dignidade à população acreana.

“Precisamos de união entre todas as esferas de Poder para resgatar a segurança da nossa sociedade e a confiança para retomada do desenvolvimento da nossa região”, disse o parlamentar.

A presidente do Tribunal de Justiça, Denise Bonfim, agradeceu a visita do governador eleito e salientou a necessidade de reforçar as parcerias do Poder Judiciário com o Executivo Estadual. No encontro, a desembargadora Eva Evangelista e o desembargador Francisco Djalma citaram o Projeto Cidadão como um dos grandes programas sociais de alcance da coletividade no estado.

“O Poder Judiciário está disponível para toda e qualquer ação voltada para o bem da sociedade acreana, principalmente no tocante aos direitos e deveres dos nossos cidadãos, atuando sempre em favor da justiça e do bem comum”, disse a desembargadora Eva Evangelista.

O desembargador Francisco Djalma também ressaltou para Gladson Cameli a necessidade de alavancar o estado na área econômica, investindo nas potencialidades da região. Cameli reafirmou suas propostas de campanha sobre os investimentos que pretende realizar no estado para geração de emprego e renda, apresentando oportunidades de crescimento na área social e econômica do Acre.

“Não tenho dúvidas que o Acre voltará a se desenvolver e a oferecer melhorias para cada família, pois eu estou disposto a continuar trabalhando diariamente pelo bem da nossa sociedade”, finalizou ele.