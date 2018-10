Bolsonaro e Haddad assinam termo de compromisso à Constituição

O secretário de Saúde do Estado Acre, Rui Arruda, classificou como irresponsáveis e mentirosas as notícias sobre demissões de médicos provisórios, conforme repercute na internet.

A notícia começou a se espalhar a partir de um áudio compartilhado em um aplicativo. Após a repercussão negativa, o secretário resolveu, por meio da Agência de Notícias do Acre, refutar o boato.

“Essas são informações completamente irresponsáveis. Não há nenhum indicativo de demissão de profissionais. Muito pelo contrário, estamos em uma reta final de muitos investimentos na área de saúde”, desta Arruda.

O gestor da saúde estadual destacou ainda que no lugar de demissões, o governo ainda tem importantes investimentos em saúde para entregar a população até o fim do ano.

“Prova de que não há fundo de verdade algum é que até o final do ano entregaremos importantes obras à nossa população. Vamos inaugurar a segunda etapa das obras do Into e a terceira e quartas etapas do Hospital Regional do Alto Acre em Brasileia. Ainda temos a entrega da UPA de Cruzeiro do Sul e mais uma etapa do Into. Até dezembro fechamos nosso governo com a entrega da reforma e ampliação do Hospital do Câncer e o término da verticalização do Huerb.”