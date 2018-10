A Ford chegou, alias voltou, e dessa para ficar. E agora como Ford Recol Veículos. A concessionária de automóveis da multinacional estadunidense, uma das mais conceituadas do mundo, foi inaugurada na noite desta quinta-feira, 18

na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, no antigo prédio da Kia Motors.

Na oportunidade, os diretores do Grupo Recol no Acre, entre eles o CEO da empresa, Marcelo Moura, recepcionaram convidados, entre políticos e empresários locais com um coquetel.

No espaço amplo há veículos de toda a linha Ford: leves e caminhonetes. Há ainda oficina, salão de vendas, assistência técnica, peças, serviços e seguros.

A Recol Ford chega gerando 35 empregos direitos e cerca de 70 indiretos.

“Sem dúvidas a instalação dessa empresa enriquece o estado do Acre, o município de Rio Branco. A Ford hoje veio na mão do Grupo Recol, que vai tentar representar essa grande empresa de nível mundial. A Ford hoje tem cerca de 10% de participação no mercado, e a gente quer também trabalhar com esse número aqui também no estado do Acre”, diz Laerte Silveira, diretor do grupo de concessionárias Recol.

Marcelo Moura lembra que a Ford por si só, sua história, já traz confiabilidade. Ele também destaca a parceria. “É uma aposta muito grande, uma parceria muito forte do Grupo Recol com a Ford, que está na história do automobilismo desde a criação de automóveis em massa. Nós apostamos em grandes parcerias de uma marca com produtos de excelência.”

