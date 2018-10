Horóscopo do dia 17 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje você não será capaz de escapar de certas explicações que seu parceiro exige. Enfrente a situação, não importa as consequências, porque é impossível viver a dois como se nada tivesse acontecido. Dinheiro & Trabalho: Apesar da má situação econômica, seu esforço será finalmente valorizado. Um aumento salarial será oferecido nos próximos dias, o que ajudará você a ficar mais relaxado. Seu dia de trabalho tem limites, pare de exceder sua agenda tentando impressionar seu chefe. Esse excesso vai acabar esgotando demais você. Cuidado. Saúde & Bem-estar: Cuide do seu sistema nervoso, é hora de se entreter de maneira mais construtiva, passando mais tempo em contato com a natureza. Você pode ficar ansioso nas primeiras horas da manhã, leve tudo com calma. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Essa pessoa na qual você está interessada requer de uma atitude mais sutil para ser conquistada. Procure não agir abruptamente, o amor chegará à sua vida de uma maneira delicada, sem grandes alardes. Dinheiro & Trabalho: Separe meia hora por dia para ler materiais associados ao seu trabalho ou tente aprender algo novo que o ajudará a aumentar sua capacidade e ser mais competitivo no lugar onde você trabalha. O mundo está avançando e, se você não acompanhar o ritmo, irremediavelmente ficará para atrás. Saúde & Bem-estar: É um dia excelente para fazer algo que você estava adiando. O mais importante é que você ignore os comentários negativos. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Não importa o que aconteceu ou não no amor. Ainda é possível encontrar um verdadeiro caminho para a felicidade, hora de recuperar a energia e o entusiasmo porque o melhor ainda está por vir. Dinheiro & Trabalho: Este não é um dia apropriado para tomar uma decisão que envolva deixar um emprego seguro para outro que você não conhece bem. É hora de analisar suas opções, pensar nelas, estudá-las de diferentes ângulos para somente então chegar a uma conclusão que defina o que é melhor para você. Saúde & Bem-estar: É um bom momento para mudanças. Você estará planejando ou fazendo viagens; fechando ciclos importantes em sua vida. As assinaturas de contratos e / ou acordos também são favorecidas. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sinta-se seguro em todas as áreas, trabalhe bem isso. Projetar uma imagem serena e bem-sucedida fará com que você capture a atenção de uma pessoa especial, daquela que há tempos você pensa em conquistar. Dinheiro & Trabalho: Uma circunstância além do seu controle pode colocá-lo em um estado emocional que lhe impacienta e causa angústia em seu trabalho. Não deixe que uma palavra inadequada dita por um colega ou mal interpretada por você se torne uma fonte de raiva, controle-se. Pense no seu futuro dentro da empresa. Saúde & Bem-estar: Não dê ouvidos a fofocas e rumores. Saia disso! Afaste-se desse tipo de gente. Continue sorrindo e sendo feliz, permita que seu brilho se expanda para a vida. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não centre sua busca por amor em aspectos que no final das contas são apenas físicos. Adicione aos seus padrões outros valores mais duradouros no tempo, como o caráter e retidão, que permitem estabelecer uma relação mais sólida. Dinheiro & Trabalho: Você terá uma boa oportunidade de trabalho em suas mãos, mas não deve ficar impaciente e assinar um contrato imediatamente. Espere um pouco, analise as vantagens e desvantagens e aja de acordo. A oportunidade você não vai perder, mas agindo dessa forma você fica mais seguro e ciente das responsabilidades que ela traz junto. Saúde & Bem-estar: Talvez você queira ir cedo para descansar hoje, e você terá que ver se os outros permitirão, mas você irá para a cama com sentimentos muito bons, pensando nas muitas pessoas que lhe mostram o amor delas. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os sentimentos e intenções devem ser claros para que seu relacionamento prospere. Escondendo as coisas, por mais inócuas e inofensivas que possam parecer, sempre será contraproducente no amor, a verdade deve prevalecer acima de tudo. Dinheiro & Trabalho: Algo acontece no seu ambiente de trabalho que tende a incomodar você. Procure agir com serenidade, as coisas quando acontecem devem ser assimiladas e tirar o máximo proveito delas sem complicar sua vida pensando sobre o que poderia ter sido e o que não era. A partir de agora você vai agir com uma atitude mais consistente. Saúde & Bem-estar: Você deve demonstrar paciência, prudência e perseverança em situações difíceis ou adversas para alcançar seus objetivos. Afaste-se de pessoas de más intenções. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Eventos inesperados podem afetar suas chances de conseguir um parceiro. Recomponha seu bom humor porque a vida continua e porque sempre haverá uma nova oportunidade de você ter um verdadeiro amor ao seu lado. Dinheiro & Trabalho: Mais uma vez você ouve esses rumores perturbadores. Não se deixe levar por eles porque nada resolveria com angústia pensando que você poderia perder seu emprego. Vivendo em um estado constante de ansiedade, a única coisa que causa a você é desconfortos físicos e morais. Fique tranquilo, seu emprego está garantido. Saúde & Bem-estar: Tenha cuidado com o modo como você diz as coisas. Você vai sentir um pouco de atrito no seu ambiente profissional, porque às vezes você é muito direto e isso cria desgastes em você. Cuide de sua saúde mental. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se o seu parceiro fizer tudo da parte dele para fazer com que o seu relacionamento amoroso corra bem, faça o mesmo. Diferenças e incompatibilidades podem ser resolvidas se ambas forem na mesma direção. Dinheiro & Trabalho: Evite embarcar em novos negócios sem antes ter o endosso necessário, saiba que isso pode ser arriscado para sua economia. Tente não se endividar. Você tem que impressionar todos na profissão. Não haverá lugar para falsa modéstia, seus interlocutores devem estar convencidos de que você é o melhor para a função. Saúde & Bem-estar: Não se limite, lute pelos seus sonhos, não pare seus projetos, lembre-se de que seus sonhos não têm limites. Continue brilhando em busca da paz e tranquilidade. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Enquanto você nutre sentimentos negativos dentro de você, o amor não retornará. Você tem que limpar sua alma de tudo que te faz mal, reencontrar a si mesmo para que um novo amor se aproxime de você. Dinheiro & Trabalho: Hoje, quinta-feira é um bom dia para explorar uma atividade extra, apresentar-se a um novo projeto ou fazer algo que atraia novos resultados para o seu horizonte de trabalho. Se você está esperando por resultados de um gerenciamento muito em breve, você os receberá. O sucesso profissional lhe acompanha. Saúde & Bem-estar: Esteja alerta para os sinais que a vida lhe dá, sua intuição, percepção e sonhos premonitórios ainda são mais presentes em sua vida. Fique atento aos sinais de suas próximas decisões. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Decisões práticas devem ser tomadas para o bem do seu relacionamento amoroso. Ambos sabem que o material é importante, permite o sustento e proporcionará bases sólidas para que o relacionamento não se desgaste. Então, planejem o futuro a dois. Dinheiro & Trabalho: Nestes tempos, saiba que não é conveniente descuidar tanto suas finanças e deixá-la nas mãos dos outros. Cuide do seu dinheiro sozinho. Surge uma oportunidade de concretizar o negócio que está pendente. Pare de continuar a duvidar e abandone os medos que você tem de investir nele. Saúde & Bem-estar: Fique longe de comentários ruins. Evite comentários negativos e pressões. Fique em silêncio e introspecção para ouvir o seu eu interior. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Evite se iludir com essa pessoa. Ambos sentirão o calor do outro em todos os aspectos, mas apenas uma amizade interessante, é o máximo que poderia surgir entre vocês. Dinheiro & Trabalho: Eles vão convidá-lo para uma atividade de trabalho que tem muitas chances de sucesso. No entanto, evite colocar o seu dinheiro ou dar a sua assinatura para um financiamento, porque agora não é o momento de andar com passos duvidosos. Não feche as portas, mas não confie cegamente. Saúde & Bem-estar: Não exagere e veja as coisas como elas são. A partir de hoje e pelos próximos 15 dias elas serão muito eficazes. Afaste-se dos impulsos, para tomar as melhores decisões pessoais e de trabalho. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O melhor que seu relacionamento amoroso poderia oferecer parece estar esgotado. Reflita sobre o estado atual das coisas, o que você sente, o que pensa e tome a melhor decisão para o futuro de maneira responsável com os dois. Dinheiro & Trabalho: Atrasos em transações comerciais surgirão. Obtenha conselhos antes de investir seus ativos, caso contrário, você poderá ter uma grande perda econômica. Você é capaz de organizar as coisas bem no trabalho. Precisamente por esse motivo, o que você mais precisa é agir sob uma lógica de equipe e não individualmente. Saúde & Bem-estar: Hoje tudo está funcionando a seu favor. Você se sentirá tranquilo e feliz

porque tudo funciona de uma forma maravilhosa. Está na hora de colher. Leia tudo

