Grupo Recol inaugura concessionária Ford em Rio Branco

O Grupo Recol prepara os últimos detalhes para inaugurar, na próxima quinta-feira (18), a Ford Recol Veículos, nova concessionária que chega para contribuir ativamente com a economia do estado. A concessionária foi projetada acompanhando os padrões das melhores concessionárias do país, apresentando como diferencial a linha de arquitetura e atendimento com ambiente amplo, moderno e funcional, aliando conforto, comodidade e transparência no atendimento aos clientes.

Com um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais e a geração de 50 empregos diretos e indiretos no estado, a Ford Recol Veículos segue o conceito moderno e arrojado de padronização da marca. O CEO do Grupo Recol, Marcello Moura, falou da importância de estabelecer parceria com grandes empresas.

“O Grupo Recol acredita na parceria entre grandes empresas, nosso principal foco é atender às necessidades do consumidor brasileiro, inovando, investindo e assim criando um ambiente de crescimento e geração de riqueza para todos”, explica Moura.

A nova concessionária substitui a Kia Auto Acre, ocupando o mesmo prédio, e contará com um time forte e preparado no atendimento. Grande parte dos profissionais já faziam parte de empresas do grupo, outros, são frutos de novas contratações.

De acordo com a gerente da Ford Recol, Kassia Hessel, a criação da empresa reforça a estratégia do Grupo, de oferecer aos clientes mais uma empresa com novidades e oportunidades. “Vamos trabalhar com a responsabilidade de implementar um atendimento moderno, sempre buscando inovar. A preparação e valorização do quadro de colaboradores é fundamental, pois possibilita a troca de experiências, garantindo o crescimento pessoal e profissional de cada um, e automaticamente, resultando em um atendimento de excelência”, disse.

Esta é a primeira concessionária Ford pertencente ao grupo empresarial Recol, renomado por contribuir de forma significativa com o fomento da economia do estado, possuindo empresas de diferentes segmentos, presentes também nos estados de Rondônia e Mato Grosso.

“A Ford é uma das marcas que se mantém em ascensão no Brasil, desta forma, a Ford Recol chega para atender os acrianos com todo padrão de qualidade existente. Nosso diferencial será a proximidade aos anseios dos clientes. Vamos trabalhar para entender as dificuldades e oferecer um atendimento de alto nível, como buscamos manter nas demais empresas pertencentes ao grupo”, finalizou Moura.

A Ford é sinônimo de inovação há mais de 100 anos e foi a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil, em 1919.