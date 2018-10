PRB contrata advogado para saber quem assume vaga do partido na Câmara

O porta-voz do Governo, Leonildo Rosas, criticou em sua página no Facebook nesta terça-feira, 16, a proposta do governador eleito Gladson Cameli (Progressistas) de promover uma auditoria nas contas do Estado. Para o porta-voz, Cameli desconsidera os órgãos de controle como os Tribunais de Contas do Estado e da União.

“Triste daquele que começa a jornada olhando para trás. Tem tudo para não chegar ao destino pretendido. Vejo gente dizendo que, no início de janeiro, irá contratar auditoria externa para ver as contas do governo. Nada contra, pois quem não deve, não teme. Estranho é desconsiderar os órgãos de controle, como TCE e TCU. Como disse o candidato eleito: – A partir de janeiro a responsabilidade será comigo. Não olharei para trás…”. Sei…”, diz.

A proposta de auditoria foi exposta por Cameli durante toda a campanha eleitoral sob a justificativa de que o Estado não tem qualquer transparência sobre os gastos com pessoal, manutenção e estrutura das secretarias.

Procurada pela reportagem, a Assessoria de Imprensa de Gladson Cameli informou que ele está focado no exercício do seu mandato em Brasília como senador da República e, nas demais pautas do estado, ocupado com os trabalhos da sua equipe de transição de governo.