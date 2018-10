Horóscopo do dia 16 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje é possível que alguém do seu passado apareça novamente. Não o rejeite a menos que esteja desfrutando agora de um bom relacionamento e não queira complicar sua vida com algo que já é história. No entanto, se você sentir algo na frente dessa pessoa, não feche as portas, você pode sempre dar outra oportunidade. Dinheiro & Trabalho: Você iniciou um bom período de estabilidade que se estenderá às diferentes áreas de seu trabalho, mas mesmo assim, você deve esperar um pouco antes de dar um salto final para começar algo para o qual você ainda não está totalmente preparado. A energia cósmica do seu regente está ajudando você a consolidar sua posição. Saúde & Bem-estar: A sua sensibilidade a medicamentos e substâncias químicas está mais forte, por isso tenha cuidado ao utilizar produtos pouco conhecidos ou se submeter a indicações de pessoas sem embasamento técnico. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Se você está pensando em fazer algo bonito com sua vida amorosa, não pare e pergunte ao seu parceiro se concorda, porque a vida em comum é enriquecida quando a comunicação se aprofunda e novos canais são abertos para se entender melhor. Aproxime-se da pessoa que lhe interessa, não crie muros artificiais entre vocês. Dinheiro & Trabalho: Você não se sente confortável no lugar onde está empregado? Continue insistindo na busca por um trabalho mais remunerador que se adapte melhor às suas necessidades pessoais, capacidade e facilidade de transportá-lo para o seu local de trabalho. Sua capacidade, prestígio e conhecimento estão a seu favor. Saúde & Bem-estar: Evite ir a pessoas que oferecem curas instantâneas, mas que não possuem o conhecimento necessário para garantir o cuidado de sua saúde. Não improvise com seu corpo nem se prescreva medicamentos que possam comprometer sua estabilidade. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Na busca pelo amor atue com decisão, intuição e a velocidade mental que o caracteriza. Se você permitir que os outros lhe digam como você deve fazer as coisas, você perderá o terreno adquirido dentro de sua realidade amorosa. Dinheiro & Trabalho: Se você está desempregado, a influência astral existente em seu signo irá ajudá-lo em seus esforços para colocá-lo em um emprego adequado. Se você está trabalhando em algo que lhe agrada e se sente feliz, então sua posição será fortalecida, mas se você não se sentir confortável, mude agora! Saúde & Bem-estar: Depressão nervosa? Cerca de trinta minutos de exercício por dia podem aliviar os sintomas da depressão de forma mais eficaz e rápida do que muitos medicamentos. Se você ficou triste ou nostálgico, experimente a musicoterapia e verá como começa a se sentir bem melhor. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu otimismo e alegria irá contagiar seu parceiro. Embora tenha havido problemas em seu relacionamento nos últimos dias, hoje tudo será deixado para trás e haverá um clima de compreensão mútua e tranquilidade. Aproveite essa energia para viver intensamente com aquela pessoa que lhe interessa. Dinheiro & Trabalho: É hora de aprender com experiências passadas que nem todo mundo está com a mesma disposição para enfrentar o trabalho diário. Por isso, quanto mais qualificado e com iniciativa você for, melhores oportunidades você terá, especialmente agora que vivemos em uma era muito rápida, onde é necessário estar sempre atualizado. Saúde & Bem-estar: Não se deixe impressionar com comentários de pessoas doentes. Neste ciclo planetário atual, alguns desconfortos ​​podem surgir causar-lhe preocupações, mas se você os atender prontamente, não haverá complicações em sua saúde. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Muitas vezes se você está solteira é preferível dar mais um tempo até encontrar a pessoa que mais se encaixe em suas expectativas de amor. Nem sempre o que você imagina é verdade e as aparências são frequentemente enganadoras. Tenha calma porque há um amor vindo em sua direção nos próximos dias. Fique atenta aos sinais. Dinheiro & Trabalho: Se você está preocupado com a possibilidade de uma demissão porque vários de seus colegas já foram postos na rua, não se preocupe, seu caso é bem diferente e seus conhecimento são necessários para a empresa que trabalha. Procure sempre entender seu verdadeiro papel dentro da organização e valorize-se por isso. Saúde & Bem-estar: Não se desvie de seus objetivos para melhorar sua saúde já que dessa maneira e sua vontade enfraquece e faz com que você se sinta mal consigo mesmo por não conseguir diminuir o peso corporal ou receber os benefícios da dieta que propôs. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está no meio de um dilema emocional. Não embarque em um relacionamento amoroso que pareça muito bom, mas que de fato não é. Seja muito claro o que você vai fazer e ser mais realista, porque muitas vezes você colocou seus olhos na pessoa errada e você sempre acaba por se arrepender. Agora você já sabe o que fazer. Dinheiro & Trabalho: Atualmente existem expectativas muito boas com relação ao seu futuro profissional. Você receberá uma oferta de emprego que o fará ficar em dúvida com seu atual emprego. Avalie bem, pese os prós e os contras e decida o que é melhor para seu futuro, não pense apenas no presente. Não dê suas ideias ou seu tempo, que valem dinheiro. Saúde & Bem-estar: É vital que você tenha um kit de primeiros socorros que funcione. Devido à sua natureza, você pode ter muitos medicamentos que expiraram. Vá agora até onde você armazenou seus analgésicos, pílulas e loções e olhe para as datas de vencimento, descarte tudo que já venceu e reponha o que é necessário e imediato. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Fale com o coração aberto, pois você sabe como fazê-lo com a sinceridade que caracteriza seu signo. Você tem ao seu lado a uma energia única que ajuda você a entender melhor as motivações do seu parceiro e se colocar no lugar dele. O que tiver de ser, será. Dinheiro & Trabalho: Não se junte ou crie vínculos em seu trabalho com pessoas de má educação, porque o modo de ser deles pode prejudicá-lo, dando a impressão de você ser como eles. Não deixe a imagem deles manchar a sua. Cuide do seu prestígio e mais do que tudo a sua estabilidade emocional. O sucesso profissional é a soma de vários fatores. Saúde & Bem-estar: Para manter sua saúde, você deve seguir uma rotina, um ritmo e não bagunçar seus horários de almoço e refeição ou exercícios. Livre sua mente de cargas nervosas desnecessárias e coloque todas as coisas em seu devido lugar. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje uma muito boa notícia está vindo à sua vida amorosa assim não desanime por estar solteira. Você é uma pessoa que naturalmente atrai olhares por onde passa e desperta também desejos nas pessoas, algo que às vezes atrapalha sua vida amorosa porque contribui ainda mais para seu nível de exigência. Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com uma mudança em seu trabalho, procure não pôr seu natural desconfiómetro em alerta e criar ideias confusas sobre tudo o que está acontecendo em seu ambiente. Suas possibilidades de desenvolvimento no trabalho, depois dessas mudanças, são melhores do que antes. Saúde & Bem-estar: É necessário que você dedique mais tempo aos seus exercícios e corrija a alimentação. Tome qualquer mudança em seu corpo como um aviso e não pare de fazer suas avaliações médicas regularmente. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Uma pessoa que você vai conhecer hoje terá um impacto muito forte em você. Romance, paixão e relacionamentos íntimos e secretos ficarão mais evidenciados. É o momento de desfrutar tudo aquilo que o amor oferece para você. Dinheiro & Trabalho: Não inicie algo desconhecido para você, especialmente se os seus empregadores tiverem a reputação de serem pessoas responsáveis, mas ​​que prometem muito e fazem pouco. O importante é deixar claro para eles que tudo que se faz dentro de uma empresa é uma troca entre empregado e empregador. Saúde & Bem-estar: Hoje não complique a sua saúde com substâncias tóxicas ou com a aplicação de drogas estranhas que possam alterar o delicado equilíbrio da sua pele. Você é naturalmente bela, então não faça tanto uso de compostos químicos. Cuide-se! Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Existe hoje uma combinação planetária em seu signo que acentua sua sensibilidade e maneira de ver a realidade. As circunstâncias que estão afetando sua vida amorosa são intensas. Aproveite esta oportunidade para dar fim a uma dúvida que a persegue. Dinheiro & Trabalho: Você vai ter uma pressão de certas pessoas que se você espalhar um fato desagradável criaria problemas em seu local de trabalho. Siga suas intuições e não se deixe levar pelos comentários dessas pessoas, uma vez que não ajuda você nem na sua vida profissional nem pessoal. Mantenha um tom firme, claro e prudente. Saúde & Bem-estar: Felizmente, você está em um bom estado de saúde. Neste dia não há nada que possa ser complicado se você seguir seus tratamentos médicos e seu ritmo normal e saudável de vida. Mantenha esse estilo de vida. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Depois de algumas aventuras, o amor se torna mais sério para você. Você quer algo duradouro, alguém que pense em passar o resto da vida com você. Se você já tem um parceiro, o amor se intensifica. Dinheiro & Trabalho: Não é um bom momento para você avaliar a possibilidade de mudar de emprego. Respire fundo e pense melhor. Não se desespere porque melhores tempos virão. Embora você ache que é uma peça indispensável, outras pessoas têm suas mesmas habilidades, por isso mantenha-se sempre atualizado e com a iniciativa nas alturas. Saúde & Bem-estar: Sua obsessão com a vida dos outros, em ajudar seus parentes, faz com que descuide de você. Concentre-se em si mesmo para recuperar a luz. Mudanças simples na sua dieta melhorarão sua linha. Ponha de lado as frituras e logo você começará a notar como você perde peso. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nem todo mundo nasceu para viver como casal. Seja feliz com sua solteirice e desfrute de outros prazeres que a vida oferece. Você nem sempre tem que seguir o rebanho, mas você está prestes a reencontrar um amor do passado. Ele também está solteiro e a química do passado ressurgirá entre vocês dois. Dinheiro & Trabalho: Dizem que o dinheiro não dá felicidade, mas a verdade é que isso ajuda muito, então aproveite o que tem poupado e gaste uma pequena parte em coisas apenas para você. Não permita que os maus modos de outra pessoa reduzam seu desempenho no trabalho, mostrem o que você vale, não importa o que os outros pensem. Saúde & Bem-estar: Não abuse da comida fast-food e opte por fazer apenas uma refeição dessas por semana. Sua estabilidade psíquica é a base para uma saúde de ferro. Mantenha sua mente longe do estresse e seu corpo mostrará o melhor de você. Leia tudo

