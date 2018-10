Homem é morto com 10 tiros

A redação do ac24horas recebeu a modelo fitness Raissa Barbosa,25, que foi capa da revista Sexy deste ano, a jovem que atualmente reside em São Paulo foi vice miss bumbum no final de 2017 e vem se destacando a nível nacional. A gata chegou ao Acre na semana passada para prestigiar o aniversario do filho e acompanhar de perto o resultado da eleição.

Ao fazer a visita ao ac24horas, Raissa disse que sempre acompanhou quando criança e adolescente os programas de televisão apresentado pelo jornalista Roberto Vaz. A modelo agradeceu a divulgação feita pelo site quando a edição da revista Sexy trouxe seu ensaio as bancas, e parabenizou a grande audiência que o veículo de comunicação detém na região norte.

Raissa que mora em São Paulo a pouco mais de cinco anos começou a malhar nas melhores academias de São Paulo e acabou sendo convidada para participar do musa da torcida, depois Miss Bumbum e ainda desfilou na escola de samba Grande Rio. Em 2017 ao ficar em segundo lugar no Miss Bumbum , Raissa acabou ganhando espaço na disputada mídia Paulista ficando conhecida como a modelo fitness mais simpática dos últimos anos do concurso. O que acabou rendendo o convite para pousar na revista Sexy.

Na conversa que teve com Vaz, a jovem Raissa disse que sempre foi fã do apresentador que agora comanda o programa de entrevista Bar do Vaz no site. “Na minha casa todo mundo parava quando começava o programa dele na TV aberta. Hoje sendo recebida aqui por ele é uma imensa satisfação. Só tenho que agradecer o espaço que tive no ac”, destacou Raissa.

Questionada sobre os próximos trabalhos, a modelo revelou que encontra-se negociando com uma revista internacional, mas os trabalhos devem ser realizados somente em 2019. “Estamos negociando e como fiz esse trabalho na Sexy este ano um novo ensaio só cairia bem no próximo ano”, ressaltou.

A jovem que demonstrou não ser somente um rostinho e um corpo bonito, mas antenada com a situação política do Brasil e principalmente do Acre, revelou que ficou muito feliz com a eleição de Gladson Cameli, Márcio Bittar e reeleição de Petecão.

“Na verdade quando estava aqui sempre fui na balsa. Toda vez votava no Márcio ou no Bocalom. Finalmente o PT foi derrotado e Jorge Viana ficou sem mandato para saber que quem realmente manda no Acre são os acreanos. Agora no segundo turno temos que terminar o serviço, tirando qualquer possibilidade do PT voltar a presidência. Particularmente vou votar e pedir votos para o Bolsonaro pelas suas propostas de defesa da família e combate a violência e corrupção”, relatou.

Raissa finalizou dizendo que agora vai fazer investimentos no Acre. “Depois de muito trabalho e ter conquistado melhorias vamos trabalhar possivelmente empreendimentos em Rio Branco”, disse.