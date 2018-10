Assessoria lamenta inverdades sobre gabinete de Jorge Viana e diz que decisão é do senado

É Mentira! – Mais uma vez lamentamos nos deparar com uma matéria que trata do senador Jorge Viana com informações falsas a respeito da conduta do parlamentar (e foram tantas na campanha), como foi publicado nesta coluna sobre o seu gabinete funcional no Senado. Os apartamentos e gabinetes funcionais são de propriedade do Senado. É o Senado Federal que faz a distribuição de acordo com a solicitação dos senadores. Jorge Viana sempre teve zelo e esmero pelos locais que trabalha. Foi assim na prefeitura, foi assim no governo e continua sendo assim no Senado. Talvez por isso, mais de cinco parlamentares já manifestaram interesse no gabinete do senador Jorge Viana, nenhum deles do Acre. E reafirmamos: a decisão cabe exclusivamente à Mesa Diretora do Senado. Solicitamos que essa resposta seja incluída na coluna como forma de repor a verdade.

Vivemos tempos difíceis, de intolerância e muita fake news. E que parece que vai piorar. A eleição já passou. O senador Jorge Viana já desejou sorte aos eleitos e segue tranquilo, em paz e disposto a seguir trabalhando com seriedade pelo Acre e pelo Brasil.

Assessoria Senador Jorge Viana