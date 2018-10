Abertas vagas para Curso Técnico em Segurança no Trabalho em Rio Branco

Os cuidados com a saúde e a segurança do trabalho são indispensáveis e, desde da década de 1970, o Brasil possui leis especificas para prevenção de acidentes em organizações e empresas. Conforme estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o País tem uma média de 600 mil casos de acidentes de trabalho por ano.

Para tornar o ambiente profissional mais seguro e proporcionar qualidade de vida e saúde aos funcionários, a legislação trabalhista brasileira prevê que toda empresa, dependendo da quantidade de colaboradores e do nível de risco laboral, devem contratar técnicos em segurança no trabalho.

O técnico em segurança no trabalho é responsável pela análise e avaliação do ambiente de trabalho, das instalações e dos processos laborais “Ele [o técnico em segurança no trabalho] visa a prevenção dos acidentes de trabalho assim como a prevenção de doenças ocupacionais”, explica Aline Camila Neves supervisora educacional de saúde e segurança do Senac/AC. “Este profissional também adota medidas de controle para os riscos ocupacionais fazendo ações e programas de saúde sempre visando a segurança no trabalho”, finaliza a supervisora

Para quem deseja se formar e conquistar um espaço nesse mercado, o Senac/AC oferece o curso Técnico em Segurança no Trabalho, com carga horária de 1.200 horas e está com vagas abertas, próxima turma com aulas previstas para iniciar em 22 de outubro. Para realizar matricula os interessados, devem estar cursando no mínimo a 2ª série do ensino médio.

Mais informações estão disponíveis no site Senac (www.ac.senac.br/cursos-programados/), pelo telefone 3213-3000 ou presencialmente no centro de Educação Profissional do Senac, situado na rua Alvorada, 777, Bosque.