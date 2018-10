Rio Branco tem 36 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas; saiba mais

Um detento do presídio Dr. Francisco D’Oliveira Conde (FOC), foi encontrado morto por agentes penitenciários na madrugada deste domingo (14), no pavilhão “D”, da unidade Penitenciária.

Em contato com o diretor do Instituto de Administração Penitenciária, Aberson Carvalho, o preso foi identificado como Thailon Rocha Borges e e seu corpo está no Instituto Médico Legal (IML), aguardando o reconhecimento de parentes. Em seu registro não havia endereço e estão a procura dos familiares.

Ainda segundo o diretor, a causa da morte ainda é incerta. Ele aguarda um posicionamento do IML para dar prosseguimento as informações que serão incluídas no inquérito que vai investigar a morte. Enquanto isso, os doze presos que estavam com ele na cela foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem interrogados.

Caso alguém conheça a família da vítima, repassar os informes sobre o ocorrido para a retirada do cadáver no IML.