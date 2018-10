Líderes políticos anti-petistas, empresários e pecuaristas reafirmam apoio a Bolsonaro

Lideranças políticas, empresários, pecuaristas e dirigentes de partidos políticos antiesquerditas promoveram um encontro na manhã desta segunda-feira, 15, na sede da Federação da Agricultura do Acre, no bairro do Bosque, em Rio Branco, para reafirmarem apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL).

O ato foi aberto pelo Coronel Ulysses Araújo, do PSL, e contou com as presenças do senador reeleito Sérgio Petecão (PSD), do deputado federal e vice-governador eleito Major Rocha (PSDB), de Márcio Bittar (MDB), senador eleito, deputados federais e estaduais eleitos. O governador eleito Gladson Cameli (Progressistas), que foi representado por Rocha na reunião, está em Brasília. Ele já confirmou mais de uma vez que apoia Bolsonaro no segundo turno.

Na oportunidade, Petecão disse que ele e Gladson devem se reunir com Jair Bolsonaro para reafirmarem integral apoio à candidatura do militar. Gladson tem falado em tratar com Bolsonaro sobre os planos de segurança para as fronteiras do Acre com a Bolívia e o Peru e ainda o reforço para o setor nos 22 municípios do Estado.

“O apoio já está confirmado e eu já me pronunciei no Senado e comuniquei ao meu partido o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. Ainda esta semana vamos tentar uma reunião com ele para reafirmarmos o apoio”, destacou Petecão.

O encontro desta segunda-feira é parte de uma agenda organizada por apoiadores de Bolsonaro no Acre que seguirá sendo cumprida até o dia 27 de outubro com diversas atividades de rua, um dia antes da votação do segundo turno.