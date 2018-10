IAPEN separa preso por envolvimento na morte de três adolescentes no bairro Taquari

Na noite de domingo (14), mais um detento da unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC), foi encontrado morto em uma das celas e a suspeita é de que a causa seja overdose.

De acordo com a direção o preso foi identificado como Osifran Lima da Silva, e estava cumprindo pena no pavilhão “J” do presídio. O corpo foi encontrado por agentes penitenciários e de acordo com os colegas de cela, ele teria consumido produto entorpecente antes de morrer.

O cadáver foi removido a base do Instituto Médico Legal (IML), é aguarda por reconhecimento de familiares. Ele não possuía cadastro com endereço ou telefones em sua ficha. O fato também está sendo investigado pela direção do presídio e Polícia Civil.

No mesmo dia, um outro detento só que do pavilhão “D”, foi encontrado morto na mesma unidade Penitenciária. Doze dos que estavam na cela com ele foram encaminhados a delegacia haja vista a suspeita de homicídio.