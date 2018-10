Horóscopo do dia 15 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não siga o caminho oposto. Se você realmente quer se encontrar com certas pessoas, é melhor ficar cara a cara. Conversar com um ex ou com alguém que o magoou no passado pode ser realmente prejudicial ou talvez … benéfico, dependendo de como você o veja. Desse jeito vai remover o espinho que uma vez o machucou e também vai poder começar um novo ciclo. Estabeleça os passos necessários para avançar no amor. Dinheiro & Trabalho: As novidades vão dar estímulo para você dar o melhor de si mesmo, verá em perspectiva melhorias que também podem estar relacionadas à sua futura carreira. A apatia vai atacar os nativos do segundo decanato, que não devem se arriscar a perder a confiança em suas chances se não quiserem ter perdas. Saúde & Bem-estar: Você tem uma maneira muito impulsiva de agir. Hoje você pode embarcar em um caminho totalmente inesperado sem dar explicações a ninguém. Se quer começar bem a semana, comunique-se e fale sobre os problemas de maneira conciliatória. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: A intensidade do seu amor pode terminar com a paciência de uma pessoa. Você é complicado de entender, o que quer, o deseja tanto que dificilmente seria possível. É melhor que estabeleça um caminho para uma série de comportamentos que tornem seu mundo uma realidade diferente. Modere sua necessidade de sexo e faça com que as preliminares durem mais tempo. Dinheiro & Trabalho: Se não quer perder ocasiões importantes, deve programar todos os seus compromissos com antecedência e tentar não ser tão dispersivo. Se tem uma atividade profissional independente, deve tentar não ser tão afobado ou ficar impaciente. Os negócios devem ser fechados com cautela. Saúde & Bem-estar: Se você continuar com pensamentos inadequados, pode terminar o dia com uma grande dor de cabeça e um estado de espírito totalmente no chão. Tem que estar mais predisposto para o bem e menos para o mal. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: O fogo é um elemento complicado de se lidar, às vezes pode ser um signo explosivo que pode arder a qualquer momento e se tornar uma fonte de problemas, em outros, cresce e aquece toda a casa. Da estabilidade ao mal-estar, pode haver apenas um passo e, no seu caso, você está invadindo cada nova tentativa de conciliar seu egocentrismo com seu relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Hoje você não deve negligenciar um evento imprevisto que pode se tornar um problema sério que levará muito tempo para ser resolvido. Os nativos do primeiro decanato tentarão passar por uma fase tranquila, sem renunciar aos compromissos assumidos e, se necessário, não deixarão que ninguém os contate. Saúde & Bem-estar: Você entrará em outro loop temporal, que o levará mais uma vez a uma série de contradições mentais. Tenha cuidado, para não ficar nesse círculo, a escuridão afeta muito você. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seus parceiros estão acostumados a ter que suportar esse caráter autoritário, mas as pessoas que vêm de fora ou não o conhecem o suficiente podem se sentir desconfortáveis. Nada vai acontecer se você se cercar daqueles que estão dispostos a conhecê-lo, caso contrário, um relacionamento de amizade e outra coisa podem terminar de forma radical. Você se preocupa muito em manter os padrões e isso se percebe. Dinheiro & Trabalho: Instabilidades prováveis devido ao mau gerenciamento de sua tarefa, tente rever sua maneira de se organizar e verá que encontrará excelentes soluções. Se você é um trabalhador independente, as estrelas são benevolentes e terá a oportunidade de fazer compras importantes para sua profissão e aumentar suas finanças. Saúde & Bem-estar: Você é um profissional das queixas, hoje vai reclamar novamente sobre as mudanças de temperatura. Comece a ver essa atitude como uma forma de atrair a atenção, tome as rédeas do seu desânimo e comece a lutar para melhorar seu bem-estar, mexa-se já. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está na melhor época do ano se quiser aumentar a família. Seu signo está em um momento ideal para obter bons resultados a esse respeito. Se tem um parceiro que pode fazer você feliz e se tornar um parceiro em um projeto pessoal de tal magnitude, comece agora a trabalhar em busca de um objetivo que pode ser maravilhoso. Dinheiro & Trabalho: O céu permite que você seja o primeiro em tudo a qualquer custo. Felizmente, ele te apoia naquilo que você faz e garante os contatos com as pessoas certas. De qualquer forma: seja cauteloso! Para aqueles nascidos no segundo decanato, as estrelas aconselham manter os olhos bem abertos, para evitar investimentos e despesas incorretas, com as consequentes perdas que isso implicaria. Saúde & Bem-estar: A dependência com alguns alimentos é maior do que você pensa. Você vai ver como pode se sentir bem ao se livrar de um relacionamento dependente que não é benéfico para você. Mude a forma de se alimentar. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A tensão que você acumula em seu estado sentimental pode ser enorme. Ter um desejo de fazer do seu dia a dia uma maneira de embarcar em uma nova aventura sentimental é algo que pode ser até mesmo perigoso. Você se imagina jogando-se constantemente nos braços daquela pessoa com quem sonha e vivendo um estado permanente de amor e paixão. Relacionamentos são um pouco mais complicados. Dinheiro & Trabalho: Durante este dia, você saberá como ser encantador e persuasivo de uma maneira extraordinária, fazendo com que o trabalho com os colegas seja rápido e bem feito. Para os nascidos no segundo decanato, as relações com os colegas podem ser bastante complicadas e podem criar obstáculos desnecessários. Saúde & Bem-estar: Talvez hoje você esteja dividido entre o descanso e a atividade, há tempo para tudo se você se organizar bem. Use o bom senso para não ficar até tarde da noite, vá para a cama cedo para ter uma semana excelente. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Atravessar uma ponte longa com uma pessoa ajuda a conhece-la melhor, especialmente para ver seus defeitos e virtudes. Pode até perceber que existem alguns elementos que não estão completamente seguros no relacionamento de vocês. Esconder certos sentimentos ou desejos não é nada bom. Os casais não precisam sempre concordar, podem se contentar com entender-se uns aos outros nos aspectos principais. Dinheiro & Trabalho: Hoje, a situação econômica está sujeita a despesas imprevistas, mas também equilibrada por um movimento inesperado das finanças. Comece a agir com prudência. Deve moderar a sua agressão perante um colega de trabalho, uma fricção pode se tornar um grande obstáculo. Saúde & Bem-estar: Cuidado com o que você come, pois pode deixá-lo fora de ação durante toda a tarde. Seria muito ruim para alguém com tanta energia como você, não exagere e verá como pode aproveitar este dia. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu parceiro ou pessoa que você quer ter perto pode ter sérios problemas quando se trata de se encaixar com o resto dos membros da sua família ou círculo de amigos. Há momentos em que você deve começar a anunciar sinais que irão divulgar a chegada dessa pessoa. Faça uma boa campanha de marketing e você poderá parar o ciúme e os maus momentos que possam surgir. Dinheiro & Trabalho: Durante todo o dia é preferível não assinar novos contratos, alguns aspectos astrais não são favoráveis e sugerem perigos e armadilhas. Melhor estar alerta! Se você é um trabalhador autônomo, hoje desfrutará da influência positiva das estrelas e terá a possibilidade de expandir sua clientela. Não faltarão os lucros extras. Saúde & Bem-estar: Pare com essa ansiedade, você se perde em um mar de instabilidade procurando por um momento que não termina para te fazer feliz. Obedeça a certos instintos e não se perca procurando o que é impossível. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: As catástrofes sentimentais que fizeram você ser como era antes, vieram sem aviso prévio. Não é necessário que hoje você pense em todas as coisas ruins que podem acontecer em seu relacionamento, não importa o quanto você tente impedir um destino que pode ser completamente imprevisível, ele acabará acontecendo. Ordene estes desejos um pouco melhor antes de empreender algumas ações bastante incertas. Use um pouco de lógica no amor. Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará ansioso para compartilhar suas ideias com seus colegas ou colaboradores, e tentará fazê-los participar com entusiasmo em novas oportunidades profissionais. Para aqueles nascidos no terceiro decanato, as estrelas estão em excelente posição e permitirão a promoção ou o reconhecimento do chefe. Saúde & Bem-estar: Bebidas adoçadas com um pouco de gás podem ser mais prejudiciais do que você imagina. Tem que começar a limitar seu consumo. A melhor das bebidas para hidratar o corpo e sentir na melhor forma que existe é sem dúvida a água. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: O tempo que você investe em seus assuntos pessoais deve ser maior. O amor requer atenção quase imediata. Se você decidir começar uma semana de paixão, comece a sentir-se mais íntimo do seu parceiro. Faça uma série de testes, um jogo que seja capaz de entreter e fazer você se sentir muito melhor. A conexão que pode estabelecer será muito enriquecedora. Dinheiro & Trabalho: Sua imagem profissional está um pouco arranhada. Para isso, você deve planejar cuidadosamente suas ações e iniciativas. As finanças ainda estão vacilantes: tenha paciência. Para aqueles nascidos no primeiro decanato, será um dia frenético com muitos compromissos. Ainda não é hora de iniciar seus programas ou projetos. Saúde & Bem-estar: Em alguns momentos você teve que lidar com os nervos, pessoas e atitudes conflitantes, e sempre consegue seguir um caminho apropriado. Agora você está chegando ao fim de um processo que pode lhe dar a tranquilidade que estava precisando. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua felicidade pode se tornar um elemento essencial em qualquer relacionamento. Se você tem feito uma série de slogans projetados para obter melhores resultados no seu dia a dia, hoje terá uma pequena prévia do que pode obter. Seu coração começará a se romper quando a lisonja e todas aquelas palavras de grandeza chegarem até você, estava precisando disso. Dinheiro & Trabalho: Algo deixa você insatisfeito e pessimista, mas os Astros são bons e anunciam que os bônus estão chegando. Tenha paciência! O período é bastante favorável para os do primeiro decanato, as entradas melhoram, o ambiente é mais equilibrado e consistente com o seu bem-estar. Saúde & Bem-estar: A saúde é um bem precioso que pode ter alguns pontos complicados. O primeiro passo se você quiser começar a terminar com certas doenças recorrentes é entender que deve cuidar de si mesmo de dentro para fora e ser mais constante. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sempre tem espaço para todos no seu coração. Você é um grande amante daquelas pessoas que realmente lutam por seus sonhos. Hoje pode enfrentar os elementos que impedem que você seja como eles: ame a plenos pulmões, grite até não poder mais e não fique parado como sempre faz. Se realmente quiser mudar, comece com você mesmo. Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode gastar com prazer, mas também aumentar seus ingressos com facilidade. As estrelas vão encorajá-lo a ousar para realizar negócios e escolhas ousadas. Se a sua situação atual lhe desagradar ou se você ainda não tiver um emprego, hoje será o dia certo para procurar trabalho ou expandir o raio de ação. Saúde & Bem-estar: Dia tranquilo em que você não deve ter grandes males, obviamente, se não se arriscar voluntariamente, é claro. Se você tem filhos, fique de olho em sua alimentação e estado anímico, para evitar problemas mais tarde. Leia tudo

