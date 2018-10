Homem sai para matar com motocicleta roubada e acaba executado em Rio Branco

Os familiares de Carlos Eduardo Teixeira de Sá, de 24 anos, estão à sua procura há pouco mais de 10 meses. Eles são moradores do Amazonas e relatam que o jovem se mudou para o Acre em busca de trabalho em outubro, porém, deixou de manter comunicação com a família desde dezembro do ano passado.

A irmã, Maria Luiza Sá de Melo, usou as redes sociais para conseguir uma passagem de vinda para o estado afim de encontrar o irmão. A mensagem chamou a atenção dos internautas que abraçaram a causa e saíram compartilhando em uma espécie de corrente do bem.

“Meu irmão foi de carona em um barco para o Acre, mantinha contato com a nossa mãe a cada dois dias, avisando que estava bem, mas desde do dia 10 de dezembro ele ficou sem dar notícias. Dizia que estava morando na casa de um amigo no Bujari, mas saiu de lá dizendo para esse amigo que iria para uma colônia em Rio Branco, a partir daí não temos mais informações”, disse a irmã.

Caso algum de nossos leitores saiba sobre seu paradeiro, a família deixa um número para contato com WhatsApp (92) 9225-2788