Gladson Cameli anuncia equipe de transição governamental para implantação de sua gestão

Em reunião em seu escritório de trabalho nesta sexta-feira, 12, em Rio Branco, com pastores integrantes da diretoria da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), o governador eleito Gladson Cameli reafirmou seu compromisso com pautas relacionadas à família e confirmou seu apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL).

Na conversa que manteve com os líderes eclesiásticos, Cameli disse que terá uma reunião na próxima semana com Bolsonaro para tratar sobre um plano de segurança para as fronteiras do Acre e o combate à violência nos 22 municípios do Estado.

“Em reunião com a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) conversamos sobre o apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro. Durante nossa conversa, falamos que os princípios da democracia e dos valores da família precisam sempre ser prioridade em um governo. Na próxima semana irei me encontrar com Jair Messias Bolsonaro para falar das fronteiras do nosso Acre e a situação da segurança pública de nosso estado. Precisamos de soluções para combater a criminalidade”, afirmou o progressista.