Candidatos derrotados nas eleições retornam para o primeiro escalão no governo Sebastião

Um grupo de advogados acreanos pró-Bolsonaro usou água, sabão e vasouras para lavar as escadarias do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no centro da capital, na manhã deste sábado, 13, em um ato a favor do presidenciável e contra a corrupção. O ato foi o primeiro de uma agenda de manifestações em apoio a Bolsonaro no Acre.

A agenda prosseguiu ainda pela manhã na Praça da Revolução em frente ao quartel da Polícia Militar com adesivaço e camisaço com a participação de diversos apoiadores voluntários da campanha de Jair Bolsonaro.

Conforme a agenda coordenada pelo PSL, os eventos pró-Bolsonaro continuam nos dias 21, com um movimento rural pela manhã e carreata à tarde, e 27 de outubro, véspera da votação do segundo turno, com uma caminhada.

O Coronel Ulysses Araújo, um dos organizadores da programação a favor de Bolsonaro no Acre diz que a meta é começar pelo estado um movimento intenso de manifestações de apoio ao presidenciável. A frente comandada pelo PSL acredita que é possível que Jair Bolsonaro tenha no Acre 90% dos votos válidos.