Bastidores da Câmara de Rio Branco fervem em torno da eleição da nova Mesa Diretora

O governador eleito do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) informou na noite de quinta-feira (11), que vai enxugar a máquina do Estado fazendo uma ampla reforma administrativa com a redução de secretarias e cargos comissionados. Cameli informa ainda, que nenhum nome foi definido para seu secretariado e que todos os partidos que o apoiaram sua candidatura participarão da equipe de transição de governo que deverá iniciar os trabalhos nos próximos dias.

“Convidei cada um dos dirigentes de partidos de nossa coligação para indicar um nome para participar da equipe de transição governamental. Desta forma, eu acredito que os partidos se sentirão contemplados. Já na próxima semana, eu vou me reunir com os parlamentares para começar a definir a questão do projeto de reforma administrativa com as mudanças que nossa equipe entender necessárias para ajustar e enxugar a máquina para assegurar a governabilidade”, diz Cameli.

Segundo Gladson Cameli, a configuração do novo quadro administrativo de seu governo prevê o enxugamento do estado, com a redução no número de secretarias e cargos comissionados. Ele descarta que as nomeações de seus secretários obedecerão apenas critérios políticos. “Todas as secretarias terão nomes técnicos. Serão gestores com capacidade para assumir os cargos e trabalhar para a população não para partidos políticos”, ressalta.

O governador eleito destaca que solicitou ao Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) um relatório completo para saber qual é a real situação do Estado. “Com toda certeza vamos precisar reduzir a estrutura do Estado, extinguindo os órgãos que servem apenas como cabide de emprego e deixando somente os que estejam funcionando e prestando serviços de forma efetiva. A medida visa fortalecer áreas como Saúde, Educação e Segurança”, destaca Gladson Cameli.

O projeto de reforma administrativa da administração Gladson Cameli deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa nos primeiros dias de trabalho dos deputados eleitos. “Todas as mudanças serão debatidas e as propostas serão no sentido de buscar melhorias para as áreas que apresentam maiores deficiências, economizando recursos com órgãos meramente políticos e ouvindo o clamor da população que pede educação, saúde e segurança de qualidade”.

Cameli finaliza informando que cada partido terá o direito de indicar nomes para compor seu secretariado desde que as indicações obedeçam critérios técnicos para cada pasta de sua administração. “Todos os partidos irão participar do debate da escolha dos secretários e das medidas para enxugar a máquina. Faremos um governo participativo. Como falei durante a campanha, quero governador para todos e com todos que apoiaram nossa proposta de mudança”.