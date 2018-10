Horóscopo do dia 13 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A pessoa que dá mais amor neste mundo é geralmente quem mais recebe.Em seu signo e em seu reinado você percebe que há muitas pessoas que até agora não se manifestaram e que estão totalmente dadas de coração a alguém. Você pode ter que encontrar uma maneira realmente única de se apresentar, com o amor que você tem em suas mãos e o desejo de compartilhá-lo, não haverá ninguém que resista. Dinheiro & Trabalho: Siga os avisos de uma pessoa de confiança para colocar seus projetos em ordem, os que, no momento, estão um pouco bagunçados. O céu sustenta suas decisões. No nível econômico, os nascidos no terceiro decanato devem estar vigilantes para se organizarem com rapidez para evitar possíveis perigos de roubo ou perda. Saúde & Bem-estar: Um bom presente para você será aquele que comece a oferecer uma boa energia protetora. Cuide do que mais ama e, o mais importante, deixe que eles cuidem de você como realmente merece. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você é uma autêntica bomba-relógio apaixonada que pode deixar mais de um fora de combate. Se você está fazendo o impossível para conseguir benefícios importantes. certamente o alcançará. Sabe como fazer alguém olhar para você e oferecer uma série de elementos que o tornarão especial e muito desejável. Dinheiro & Trabalho: Em qualquer caso, você deve realizar manobras secretas para que seus planos sejam bem-sucedidos. As estrelas aconselham sempre a agir com a máxima prudência. Aqueles que trabalham como dependentes vão querer ter maior autonomia e falar com um superior de suas demandas pessoais, permanecendo absorvidos em seu interesse. Saúde & Bem-estar: A parte inferior da sua barriga será responsável por fazer com que você sinta uma série de desconfortos. Os nervos destes últimos dias podem ser uma constante que também lhe causa insegurança. Cuidado com certos pensamentos que podem alimentá-los ainda mais e deixá-lo quase totalmente fora de combate. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Você está profundamente atraído por alguém que parece não corresponder a seus sentimentos. Embora no fundo essa pessoa cairá completamente rendido a você. Não abaixe o estado do seu coração, você sabe perfeitamente bem que vale muito mais do que alguns estão dispostos a pagar. Seja o primeiro a se valorizar como merece. Dinheiro & Trabalho: As estrelas avisam que a boa sorte irá acompanhá-lo e que alguns dos projetos mais trabalhosos já em andamento estão prestes a ser coroados com sucesso. Momento bom para aqueles que nasceram no primeiro decanato, serão capazes de programar eficientemente um importante projeto de trabalho, apesar das contingências. Saúde & Bem-estar: Você tem esperado muito tempo para começar um hobby que o motive e ajude a melhorar o seu bem-estar, e agora que tem isso na sua frente, tem que tirar proveito.Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Conseguir pessoas que estiveram solteiras por muito tempo pode ser complicado. A solteirice constante é algo que você costuma apreciar, ver como existem pessoas capazes de se defenderem por si mesmas, pode ser um valor dos mais necessários. Em todo caso, você sabe perfeitamente bem que o que está esperando vale a pena e não o deixará indiferente. Dinheiro & Trabalho: Será cativado por uma nova proposta que sempre se referirá ao seu ambiente profissional atual, mas com maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Se você trabalha no campo das comunicações, deve estar mais atento e deixar de lado o ar negativo que não se adapta ao ambiente circundante. Saúde & Bem-estar: O estresse acaba afetando sua saúde de uma maneira totalmente surpreendente. Você terá que enfrentá-lo indefinidamente até obter o resultado esperado. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O mundo muda com uma velocidade vertiginosa e o mesmo acontece com o seu amor. Ter a pessoa certa ao seu lado é algo que precisa para poder mudar. Se conseguir com que essa pessoa lhe mostre um caminho cheio de facilidades, você terá as chaves para a evolução pessoal que está esperando há anos. Pode fazer tudo o que quiser com a companhia certa. Dinheiro & Trabalho: Você será muito responsável em executar uma função que lhe foi concedida recentemente e a executará com sucesso, recebendo méritos e elogios. Quem trabalha em contato com os clientes deve tentar conter o nervosismo que os invade. Um comportamento errado pode causar sérias consequências. Saúde & Bem-estar: Sua saúde é um desses ingredientes que você vai querer que evolua para um final totalmente satisfatório. O corpo e a mente se unem em um processo que pode ser revelador para ambos. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você é um dos signos que mais precisa de amor e está preparado para obter boas vibrações das mãos de uma pessoa que conquistou completamente cada parte do seu ser. Se você se apaixonou profundamente dessa pessoa, faça valer cada dia que passa começando por hoje. Use todo o seu ser para serem felizes, no final você recolhe o que você semeia, vai ver que será recíproco. Dinheiro & Trabalho: Não se desespere com a angústia que o rodeia. É um dia em que será conveniente praticar a arte da calma. Recupere um pouco de confiança em si mesmo. O céu

presenteia os mais jovens com dinamismo e capacidade para tomar iniciativas, além de trabalhar seriamente. Se você quer ser visto, as chances vão surgir. Saúde & Bem-estar: Faça do seu tempo livre o foco de uma série de habilidades que você carrega por dentro. A capacidade de expressão que consegue mostrar é algo simplesmente

maravilhoso e muito necessário para alguém como você. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os relacionamentos devem ser modificados à medida que os dias passam. Colocar um pequeno suporte no caminho pode ser necessário para sustentar o passado e o que está por vir. Você tem que estar ciente de que em algumas ocasiões esteve totalmente no limite e correndo um certo perigo de colapso constante. Cuidado com algumas das ações que você realiza porque elas podem ser altamente prejudiciais. Dinheiro & Trabalho: Este é o dia certo para contratar, negociar ou discutir contratos ou acordos, mas as estrelas também podem encerrar algumas colaborações. Aqueles nascidos no segundo decanato estão se enganando em uma empresa que excede suas capacidades. É melhor procurar outro emprego e ser feliz. Saúde & Bem-estar: Compartilhar certas conversas ou ter algumas obrigações pode fazer você se sentir realmente deslocado. Se você realmente percebe o futuro com poucos ingredientes motivadores, provavelmente é porque hoje está passando por uma fase pessimista. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os grandes enigmas da humanidade podem começar a desaparecer à medida que você compreenda a importância de ter um amor verdadeiro ao seu lado. Saber como entrar no seu coração é quase tão difícil quanto entrar na câmara secreta de Tutancâmon, mas isso não é impossível. Se você encontrar a pessoa certa, certamente será capaz de enfrentar qualquer enigma. Dinheiro & Trabalho: Graças às influências estimulantes das estrelas, prevê-se um dia produtivo e positivo. Você deve avaliar tudo com muita cautela. Os mais jovens vão encontrar um momento importante e construtivo em sua vida profissional. As estrelas aconselham a refletir sobre as próprias ambições. Saúde & Bem-estar: Aproveite o fim de semana para sair na companhia daqueles que você mais ama. Faça um esporte ao ar livre que pode consistir em andar até não poder mais. Desta forma, além de mantê-lo na melhor forma, você será capaz de manter seus nervos sob controle em todos os momentos. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Ter desejos ocultos quando está frente àquela pessoa que atrai você pode ser maravilhoso, mas também pode causar medo. Tem medo das reações que podem causar essas sensações que vão chegando, nada é impossível se você assim o desejar. Hoje vocês estarão em plena harmonia com certas pessoas que farão da sua realidade um mundo cheio de amor e boas vibrações. Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que a paciência lhe dá melhores resultados; o importante é não ceder. Esforce-se para manter os nervos de aço e os obstáculos desaparecerão o mais rapidamente possível. Os que nasceram no primeiro decanato procurarão delegar a outros um compromisso de trabalho para poderem ter um pouco de tempo para eles, contando com o favor do céu. Saúde & Bem-estar: Suas duas caras não precisam sair de uma só vez, você pode ser uma pessoa adorável em todos os momentos, não apenas quando tiver certas pessoas à sua frente. O que de se tornou uma provação, não será tão grande se você aprender a se amar. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Em um universo onde as peças parecem se encaixar perfeitamente, você não consegue entender como existem certas peças que parecem destinadas a se separar. Não se encaixar de primeira não é uma sentença de morte, certamente é um sinal de que você realmente precisa fazer alguns ajustes. Convença sua alma gêmea de que isso é verdade. Dinheiro & Trabalho: As estrelas dizem que é hora de pensar no futuro, programar cuidadosamente cada nova ideia e organizar claramente os negócios e as transações. Se você trabalha em equipe, as relações com os colaboradores serão um pouco difíceis, um deles vai se comportar de forma incorreta e você ficará chateado. Saúde & Bem-estar: Aproveitar este dia livre para começar a fazer alguma atividade que você gosta pode ser uma boa maneira de cuidar da sua saúde. Depois de toda a semana trancado nada melhor do que uma pequena atividade ao ar livre, se o tempo permitir. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: A caricatura de uma pessoa que você ama pode fazer você sorrir, imagine vê-la ao vivo e desfrutar do seu senso de humor. Apesar de dizerem que você só se apaixona quando recebe da outra pessoa uma série de sensações que parecem levá-lo a uma série de boas vibrações materiais, o sorriso é um dos elementos essenciais para chegar até você. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você se destacará pela sua maneira de agir e será um dos melhores em seu ambiente de trabalho, pelo qual poderá pedir algum reconhecimento. Os nascidos no segundo decanato arriscarão a perder um negócio por causa de um comportamento leve. Felizmente é de pouca importância. Saúde & Bem-estar: Os medos podem ser hereditários. Se no passado lhe foi dito em todos os momentos o que você deve ou não deve fazer, com certeza terá que romper com o passado se quiser ser livre. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Confiança entre duas pessoas é um elemento indispensável se você realmente quer que o relacionamento funcione. Certamente terá que concordar com certas pessoas, esquecendo o que você sempre pregou, a liberdade de movimento é a chave em um relacionamento, mas também é seguro dizer que não importa quão longe a outra pessoa esteja, ele sempre estará perto. Dinheiro & Trabalho: Você encontrará uma maneira de compensar seus pontos fracos e seus limites, envolvendo as pessoas ao seu redor no trabalho e operando em grupos para isolar os

erros. Aqueles que trabalham com um parceiro estrangeiro serão favorecidos, seus contatos serão estimulados de forma esplêndida e um golpe de sorte poderá vir em suas vidas. Saúde & Bem-estar: Você conhece cada um dos nutrientes que formam os alimentos que deve tomar regularmente e os benefícios que eles lhe trarão e aplicará uma série de fórmulas matemáticas para obter os melhores resultados possíveis. Você pode ter uma reação alérgica

inesperada. Leia tudo

