Gladson reafirma apoio a Bolsonaro e fala em compromisso com valores da família

Uma frente de partidos políticos liderada pelo PSL no Acre, políticos de diferentes agremiações, o Movimento Brasil Livre local, profissionais de diversas áreas, advogados e empresários promovem uma extensa agenda pró-Bolsonaro durante todo o segundo turno das eleições.

A agenda a favor do candidato à Presidência do PSL começa neste sábado, 13, às 9h, quando um grupo de advogados irá lavar as escadarias do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no centro da capital. O ato representa o combate à corrupção.

Depois, às 10h, também neste sábado, os apoiadores de Bolsonaro realizam um evento denominado por eles de “camisaço e adesivaço” em frente ao quartel da Polícia Militar do Acre, no centro da capital.

Conforme a agenda coordenada pelo PSL, os eventos pró-Bolsonaro continuam nos dias 21, com um movimento rural pela manhã e carreata à tarde, e 27 de outubro, véspera da votação do segundo turno, com uma caminhada.

O Coronel Ulysses Araújo, um dos organizadores da programação a favor de Bolsonaro no Acre diz que a meta é começar pelo estado um movimento intenso de manifestações de apoio ao presidenciável. A frente comandada pelo PSL acredita que é possível que Jair Bolsonaro tenha no Acre 90% dos votos válidos.

Athos Santos, do MBL do Acre, lembra que eventos a favor de Bolsonaro são também uma manifestação contra o PT local e no Brasil.

“Existe uma grande necessidade de conscientização e informação mostrando a verdade sobre o PT e a FPA(Frente Popular do Acre) para o povo Acreano. O MBL-ACRE luta há 3 anos para que isso se torne real e foi no dia 7 com o resultado das Urnas vimos que o nosso trabalho não foi em vão. Derrotamos o PT no Acre, agora precisamos excluí-lo a nível nacional. Mostraremos que mesmo distante de outros estados mais influentes do País somos um Estado que não recuaremos a luta pela liberdade, justiça e prosperidade. Tudo isso está em jogo, mas somente isso pode ser garantido com Jair Bolsonaro. Encerro dizendo: “Brasil, verás que um filho teu não fugirá à luta”. Isso mesmo, o Acre não fugirá a luta!”, diz.