Comunidade do Taquari recebe ação solidária no dia das crianças

Acordar cedo, vestir uma fantasia e enfrentar a alta temperatura do verão amazônico. Tudo isso para ver o brilho nos olhos e o sorriso no rosto de uma criança. Assim foi a manhã deste feriado de 12 de outubro para um grupo de amigos que se reuniu para distribuir doces e brinquedos na comunidade do bairro Taquari, na capital do Acre. Integrantes do projeto Criança Dia Feliz, cerca de 70 voluntários realizaram a ação nas ruas e escolas do bairro.

A ação é resultado da cooperação de um grupo de mais de 100 pessoas que nos últimos meses arrecadaram doações em dinheiro, brinquedos e doces como pipoca e geladinho. Uma das organizadoras do projeto, Valéria Patrícia, ressaltou os anseio do da equipe: “a expectativa é atender todas as crianças do bairro Taquari e, se Deus quiser, cada uma vai sair com um brinquedo, uma pipoca e um geladinho”.

Para Elizabete Bezerra da Costa, que trabalha como Assistente de Professora no bairro, a atitude dos voluntários é muito boa diante das condições financeiras da maioria dos moradores da comunidade. “Muitos pais não tem condições de comprar um brinquedo para os filhos, então quando eles recebem esses presentes, eles ficam muito felizes. Isso faz com que, ao ganhar esses presentes do projeto Criança Dia Feliz, eles tenham um dia mais que especial”, afirmou a Assistente.

Vestidos com fantasias de super-heróis e desenhos animados, enquanto distribuíam brinquedos, os voluntários também orientavam as crianças quanto a necessidade de atenção nas aulas e o respeito aos pais, princípios necessários para, assim como eles, “tornarem-se super-heróis”. Diante da atitude, Elizabete Bezerra afirmou: “enquanto profissional eu fico muito feliz porque eles estão incentivando os meninos a estudar. Não existem palavras para descrever uma atitude como essa, tão importante para a comunidade”.

Mãe de sete filhos, a dona de casa Maria Lucineide Martins afirma não ter condições de comprar presentes para os filhos. Responsável pelo sustendo da família, vive com uma renda de R$ 600,00 que recebe de um programa social. Sobre a oportunidade dada aos filhos, diz: “eu acho legal, porque as crianças ficam animadas, ficam felizes, parece que eles ganharam na telesena. A alegria deles, nesse momento é ter um brinquedo e isso deixa eles Felizes”.

Bianca da Silva Padilha, de 11 anos, se emocionou ao receber os presentes e afirmou ter em si uma mistura de sentimentos. “Esse momento, para mim, é muito legal, muito bom. Eu também ganhei presente do meu pai e da minha mãe e o meu maior sentimento é de gratidão”, ressaltou. Já Geovane Brandão de Oliveira, integrante do projeto há dois anos, disse: “esse é um projeto que me traz muita alegria e que a gente faz sem pensar em retorno. É fazer o bem, sem perguntar a quem”.

Sobre o Projeto

O projeto Criança Dia Feliz atua no bairro Taquari há dez anos, sempre levando alegria no dia das crianças. De acordo com organizadora Valéria Patrícia, a iniciativa começou como uma ação em família, mas que a cada ano tem conquistado novos voluntários. “Era um grupo só de família que trazia bombons, mas aí foi crescendo, e foi conquistando novas pessoas e hoje temos um grupo enorme que vem sempre ajudando com brinquedos, geladinho, pipoca e a cada ano a gente é surpreendido, graças a Deus”, concluiu.

