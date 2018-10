Horóscopo do dia 12 outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você gosta muito daquela pessoa, não tema em declarar seus sentimentos por ela. Com certeza ela está que nem você esperando que o outro dê o primeiro passo. Dinheiro & Trabalho: Você permanece no auge do sucesso em finanças. Aproveite o seu bom momento para materializar as ideias que devem garantir seu futuro. O futuro no trabalho é muito promissor. Tudo depende da sua criatividade e da sua capacidade de se adaptar a novos cenários. Saúde & Bem-estar: O brilho que você está irradiando é apenas um reflexo de como você se sente bem. Suas ações com a alimentação e cuidados estão tendo um efeito positivo em toda a sua vida e em seu corpo.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Cuide do que você tem e mantenha viva a chama da paixão em seu mundo interior, porque a rotina e o tédio quebram a ilusão. Hoje faça algo que surpreenda seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Há momentos muito positivos em sua área de trabalho, mas ao mesmo tempo carregados de novas responsabilidades e mais trabalho. Aplique toda a criatividade e dinâmica do seu signo e você terá o que está procurando há algum tempo. Saúde & Bem-estar: Sua saúde está muito ressentida nos últimos dias. Você tem que dormir mais, comer melhor e ter uma atitude positiva perante a vida. Medite sobre os erros para que não se repitam e mais uma vez afetem sua vida.

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Tudo deve estar claro com o seu parceiro. Evitar a deterioração do relacionamento com uma correta distribuição de deveres e responsabilidades, pode não parecer muito romântico agora, mas a longo prazo será decisivo para o sucesso como casal. Dinheiro & Trabalho: Você não pode ficar esperando pelas condições perfeitas na profissão. Não perca mais tempo, adapte-se ao que há lá e faça seu trabalho da melhor maneira possível. Para que seu desempenho seja apreciado e valorizado no trabalho, aja com extrema prudência. Saúde & Bem-estar: A saúde é fundamental para realizar seus sonhos e ter uma vida plena. Seja inteligente e observe o que você faz, o que você come e o como você dorme.

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você receberá uma surpresa agradável que vai iluminar o seu dia e ajudá-lo a avançar em sua vida amorosa. As coisas que te incomodaram, as preocupações que estavam tirando seu sono estão sendo resolvidas de uma maneira feliz e satisfatória para vocês dois. Dinheiro & Trabalho: Você não está empregando sua capacidade adequadamente no trabalho. Você pode conseguir mais e melhores coisas se você se organizar e aplicar melhor seu conhecimento. Você terá os recursos necessários para se desenvolver profissionalmente. Saúde & Bem-estar: Algo que você espera é feito para você. A lei do destino seguirá seu curso e se você se abrir para as coisas positivas, virão muitas coisas maravilhosas para você. Os seus momentos de tristeza tendem a desaparecer a partir de hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você gosta de alguém, não esconda. A pior coisa que pode acontecer com você é dizer que não está interessado, porque cria estresse e problemas em sua vida emocional. Então, nada de hesitação quando se trata de expressar o que seu coração sente intimamente por aquela pessoa. Dinheiro & Trabalho: Você ganhou a apreciação de todos no seu lugar de trabalho. Isso garantirá não só a sua permanência, mas acima de tudo, o seu crescimento dentro da organização com bons resultados financeiros para você também. Saúde & Bem-estar: Você cuida de si mesmo, coloca-se em primeiro plano e se expressa com clareza e firmeza. Você atrairá a atenção como nunca antes, pois o que você diz ou comunica terá muito poder. Ajude os outros e sua alma se sentira plena e em paz.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você está começando um novo relacionamento não preste muita atenção a comentários porque todo mundo vê a vida e o mundo da sua própria maneira. Acredite e seja feliz com a pessoa que você gosta. Dinheiro & Trabalho: Você saberá como ninguém resgatar o melhor das experiências passadas no trabalho. Seu espírito de conquista, de lutar contra a adversidade, virá à tona, continue assim e você sempre triunfará. Manter seus padrões altos deve ser sua principal prioridade. Saúde & Bem-estar: Sua capacidade de resolver os problemas aumenta. Você está muito psíquico e intuitivo e tem o controle da sua vida. É muito possível que você receba alguma herança que irá beneficiá-lo grandemente. Aproveite para usar um pouco do dinheiro para fazer o bem a pessoas da sua família.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você aprendeu com suas experiências passadas e, felizmente, agora está vivendo um novo caminho em sua vida amorosa que o ajuda a esquecer as dores sofridas em relacionamentos que não funcionaram. Dinheiro & Trabalho: Um grande entusiasmo por novos projetos na profissão, mas evite a interferência de terceiros. Tudo indica um pleno sucesso, mas mantenha o controle em suas mãos, não deixe interesses opostos interferirem com o seu. Saúde & Bem-estar: Para tirar essa angústia de dentro, expresse o que lhe incomoda. Não continue guardando para si mesma porque para tudo há um remédio. Mantenha-se a par sobre os cuidados do seu corpo e faça um check-up.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não fique surpresa se você começar a sentir uma atração muito especial para alguém que até hoje você considerou um amigo. O amor e a amizade estão marchando de mãos dadas neste ciclo planetário e onde você menos acha há uma possibilidade real de romance. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, novas situações serão vividas. Tenha muita paciência porque você será forçado a transitar por caminhos desconhecidos até agora. Para crescer é preciso arriscar e aprender. Saúde & Bem-estar: Você abre as portas para novos estudos sobre espiritualidade. Você estará inclinado a ler mais para crescer, especialmente no plano espiritual. Bom momento para se comunicar com seus entes queridos e desfrutar do amor deles.

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Se alguém que lhe interessa quiser ter algo mais profundo com você, antes de se envolver, explore a realidade de suas intenções. Dinheiro & Trabalho: Não se sinta mal se receber críticas ao seu desempenho no trabalho. Algumas palavras podem ser ásperas e fora de contexto, mas assimile tudo como um aprendizado e depois coloque tudo em seu devido lugar. Saúde & Bem-estar: Sua criatividade está como nunca. Você saberá exatamente o que fazer para expressar aos outros sua arte, seu trabalho ou suas ideias brilhantes. Ir andar num parque

irá enchê-lo de energia e da paz que você busca.

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você vai perceber que certas pessoas muito sensíveis vão se magoar e pegar raiva de você por causa de seus comentários. Se é alguém que você ama, pior ainda! Aplique a diplomacia que é uma de suas características.

Dinheiro & Trabalho: Encontre o lado positivo das coisas em termos de dinheiro. Cada momento de crise sempre apresenta uma oportunidade. Seja cauteloso nos seus próximos passos na profissão. Você não está em condições de aplicar qualquer método sem pensar em suas consequências futuras. Saúde & Bem-estar: Às vezes as pessoas falam o que não sabem, falam o que não devem e você acredita em tudo. É o momento de filtrar para não ficar estressado com tudo que falam. Se você quiser causar uma boa impressão nos outros, este é o seu momento, não deixe para depois. Momento de fazer um curso de algo que goste e começar uma dieta.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se precipite em acelerar qualquer situação emocional, porque se você ficar muito em cima da pessoa poderia gerar desconforto na pessoa na qual você está interessado e afastá-la do seu lado. Mantenha um ritmo legal e relaxado, mas sempre presente. Dinheiro & Trabalho: Certas discussões não contribuirão com nada de bom para o seu desenvolvimento profissional. Não perca seu valioso tempo, pode até ser um truque para distraí-lo do que realmente importa. Evite tomar decisões sem a devida análise. Você poderia se colocar à beira do abismo. Saúde & Bem-estar: Sua casa se torna o centro de encontros ou reuniões porque você está muito receptivo. Sua palavra e a comunicação entre amigos e familiares será muito amorosa ou amigável. Expressões de amor estarão mais frequentes agora do que o habitual.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Amor: Saia de casa, circule, faça o que a sua intuição lhe diz, porque se você ficar esperando por um romance sem mover um dedo, perderá grandes oportunidades. Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você terá todo o apoio de que precisa. Juntamente com seus colaboradores, você avançará para a realização dos objetivos propostos, evidenciando ordem e planejamento. Sua honestidade será valorizada no trabalho. Saúde & Bem-estar: É hora de viajar. Jogue-se em aventura, diga sim à vida. Enterre o medo e a incerteza e vá descobrir novos mundos. Aproveite um pouco mais a vida. Assuntos de lei se tornam favoráveis ​​se você for com um espírito otimista. Você se sente inclinado por tudo que está relacionado à filosofia ou religião.

Simpatia do dia | Simpatia para conquistar um amor não correspondido

Em algum momento de suas vidas a maioria das pessoas experimenta um amor não correspondido, descobrem o que significa amar alguém que não demonstra a mesmo sentimento por elas Para alguns, talvez muitos, esse amor não correspondido pode se tornar obsessivo. Esse sentimento pode gerar um vazio e um desejo tal, que a vida parece inútil e sem sentido, como se precisassem da outra pessoa para respirar e ser feliz. Essa falta dói como um punhal preso na alma. Aqueles que sofrem têm sérias dificuldades para se concentrar em seu trabalho, adormecer ou até mesmo comer. O amor não correspondido pode levar à apatia e até uma interminável tristeza. Continue lendo