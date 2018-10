Fiéis católicos celebram nesta sexta (12), Nossa Senhora Aparecida na Gameleira

O número de homicídios caiu 68,75% no Acre nos primeiros dez dias do mês de outubro, quando comparado ao mesmo período de 2017. Os dados são do setor de Análise Criminal do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e revelam que o trabalho diário realizado pelas polícias, e demais instituições que compõem o Sisp, tem apresentado resultados positivos.

Em Rio Branco, os indicadores reduziram em 81,82% durante o mesmo período. Já quando comparados entre 1º de janeiro e 10 de outubro de 2017, com o mesmo período deste ano, a redução é de quase 15% em todo o Estado, e na capital é de aproximadamente 22%.

Com quase cem dias de operações constantes, as forças de segurança permanecem diuturnamente nas ruas no combate firme à criminalidade. A Polícia Militar segue com a Operação Rondas nos Bairros, realizada principalmente nas regiões de maior incidência de crimes apontadas pela Análise Criminal.

“Essa redução é resultado do intenso trabalho das nossas forças policiais. São ações que fazem com que os índices caiam significativamente. Nossas instituições estão de parabéns pelas suas ações. Precisamos continuar com o trabalho nas ruas dando apoio às Polícias Militar e Civil para que possamos continuar colhendo essa diminuição dos índices”, destaca o secretário de Segurança Pública Vanderlei Thomas.

Reforço

Recentemente a Segurança Pública ganhou mais um reforço com a criação do Grupamento de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), da PM. Agora, o Rotam se une à Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), trabalhando no policiamento motorizado, o que confere às ações maior agilidade e eficiência no trabalho diário de policiamento.

O grupamento é composto por 38 policiais militares recém-formados na Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional e tem base no 3º BPM, localizado no bairro Sobral, em Rio Branco. Além de cumprir seu papel de reforçar o policiamento na região, o Rotam também estenderá suas atividades para outros bairros da capital acreana.