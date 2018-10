“Muita gente nomeando secretário. Esqueceram de falar com o governador eleito”, diz Gladson

O Conselho Universitário (Consu), da Universidade Federal do Acre (Ufac), aprovou na manhã desta quinta-feira, 11, o bônus do Argumento de Inclusão Regional. Isso consiste no acréscimo de 15% na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para quem tenha cursado integralmente o ensino médio regular e presencial em instituições de ensino acreanas.

A medida abrange também escolas nos municípios de Guajará e Boca do Acre, no Amazonas; e nos vilarejos de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã, em Rondônia.

“Precisávamos reforçar o compromisso de responsabilidade social da nossa Ufac com a formação acadêmica e intelectual da sociedade acreana, a partir de demandas sociais vindas de comunidades dos mais diversos locais, onde estão localizados os campi e núcleos da Ufac”, disse a reitora Guida Aquino.

Segundo a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, a resolução define que o bônus não é cumulativo. É oferecido apenas aos candidatos que optarem pela ampla concorrência no Enem. E a indicação de participação no bônus do Argumento de Inclusão Regional será mantida em todas as eventuais chamadas do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), inclusive na lista de espera.

A opção por essa política afirmativa partiu da necessidade de garantir uma política de oportunidades de acesso ao ensino superior para alunos da região acreana, face aos desníveis regionais no sistema educacional brasileiro.

A bonificação já foi implantada por outras universidades federais brasileiras. Entre as quais, estão as Universidades Federais do Rio Grande do Norte, de Alagoas, do Oeste da Bahia, do Amazonas, do Pampa, do Maranhão e de Pernambuco.

Essa política afirmativa adotada pela Ufac é baseada nas portarias normativas do Ministério da Educação n.º 18, de 11 de outubro de 2012, e de n.º 21, de 5 de novembro de 2012, que disciplinam a implementação da lei n.º 12.711/2012 nas instituições federais de ensino superior e asseguram políticas afirmativas próprias.