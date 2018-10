Vídeo mostra chegada de crianças vítimas de raio em porto do município de Sena Madureira

Três estudantes morreram e outros quatro ficaram feridos na tarde desta quarta-feira (10) após um raio atingir uma embarcação de transporte escolar, na região conhecida como Boca do Iaco, no município de Sena Madureira, no interior do Acre. Além das crianças mortas e feridas, o barqueiro está desparecido.

Segundo informações da polícia, a embarcação que transportava estudantes para a Escola da Boca do Iaco, quando foi atingida por um raio, o barqueiro, que é conhecido como Magneto e conduzia a embarcação, caiu nas águas e as pessoas que fizeram o resgate das crianças não conseguiram localizar seu corpo.

De acordo com portais de notícias do interior do Acre, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para transportar os sobreviventes para o Hospital João Câncio. As vítimas receberam atendimento médico e continuam hospitalizados na unidade de saúde de Sena Madureira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o socorro às vítimas e tenta localizar o barqueiro na região onde o raio atingiu a embarcação. De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias senaonline.net, os sobreviventes são duas garotas e dois garotos, com idades entre 14 e 15 anos.

A direção do Hospital João Câncio informou que estaria dando todo o suporte necessário desde o momento em que as vítimas deram entrada na unidade. Apenas uma das crianças será encaminhada o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) para receber atendimento especializado.