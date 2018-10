Semsa promove programação de saúde

Consultas médicas e de enfermagem, encaminhamento para a realização de mamografia, ultrassonografias, exames de PCCU, palestras informativas, aferição de pressão e glicemia, corte de cabelo, são algumas ações desenvolvidas durante toda esta quinta-feira na Policlínica Barral Y Barral, dentro da programação do Outubro Rosa, que tem o objetivo de incentivar a prevenção ao câncer de mama.

A programação no Barral tem apoio de parceiros como a Fameta, Uninorte e Senac, por meio dos cursos da área de saúde.

A secretária Adjunta de Saúde de Rio Branco, Jesuíta Arruda, explica que as ações de prevenção são contínuas “mas em outubro há a intensificação para que as mulheres realmente façam o autoexame e a mamografia e, em caso de necessidade, façam o tratamento. Quanto mais cedo se descobre um nódulo, mais cedo se faz o tratamento e assim a cura é mais fácil”, destaca.

Quem ouviu atentamente as palestras e pegou encaminhamento para a realização da mamografia no Centro de Apoio ao Diagnóstico – CAD, foi a microempresária, Francisca Lima, de 69 anos. Ela conta que desde os 50 repete o exame: “Se a gente realizar o exame todo ano tem como detectar qualquer problema logo no começo, por isso eu não descuido. Achei ótimo esse movimento aqui no Barral hoje porque esclarece mais ainda a gente”, conta ela.

A programação da prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Saúde foi iniciada no começo de outubro e prossegue durante todo o mês, em várias unidades de saúde.

Entre as ações do mês há consultas com ginecologista, enfermagem, orientações gerais de saúde, coletas de exames preventivos do Câncer do Colo do Útero (PCCU) palestra sobre o assoalho pélvico, atualização de vacinas, agendamento de mamografias na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde (acima de 50 anos), testes rápidos (detecção de HIV, hepatites B e C e sífilis), distribuição de material educativo e corte de cabelo são os serviços ofertados.

Prevenir é importante

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tumor mamário é o segundo mais comum entre as brasileiras, respondendo por 28,1% dos novos casos. Acredita-se que 30% dos casos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas regularmente, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter peso corporal adequado, alimentar-se adequadamente e amamentar.

São sinais preocupantes o surgimento de caroços (nódulos fixos endurecidos), geralmente indolores, pele de mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos embaixo dos braços e nas axilas ou pescoço e saída espontânea de líquido dos mamilos.

