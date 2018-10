Prefeito do Quinari, André Maia é comparado a “satanás” pelo deputado Jairo Carvalho

O período eleitoral no Acre foi marcado por contestações aos resultados das pesquisas de preferência de votos. As contestações partiam de simpatizantes e militantes do candidato derrotado ao governo do Acre, Marcus Viana (PT) que não acreditavam nos número apresentados pelos institutos locais Data Control, Agência Delta e pelo badalado IBOPE que apontavam a vitória de Gladson Cameli.

O Vox Populi foi único instituto de pesquisa que errou e seu levantamento virou motivo de denúncia a abertura de processo de investigação pela Justiça Eleitoral, por suposta manipulação de dados. A pesquisa do Vox Populi foi usada pela militância petista que divulgou os números em redes sociais para enaltecer o Marcus Viana, que foi derrotado no primeiro turnos das eleições deste ano.

Data Control, Agência Delta e Ibope deixaram sua marca indelével nos acertos dos números apresentados na reta final da campanha eleitoral. Na primeira pesquisa divulgada pelo Ibope, os números não bateram com os institutos locais. No dia 22 de agosto, o Ibope apontava um empate entre Gladson Cameli e Marcus Viana. Cada um dos candidatos estariam com 37% da intenção de votos.

Enquanto os institutos locais Data Control e Agência Delta colocavam Cameli superando a casa dos 46% e Marcus Viana estaria com pouco mais de 30%. Nas duas últimas pesquisa divulgadas pelo Ibope, os números bateram com os levantamentos realizados pelos institutos acreanos e apontavam a vitória do candidato progressista com mais de 51% dos votos válidos no Estado.

A vitória de Gladson Cameli no primeiro turno das eleições foi emblemática e reafirmou a confiança dos eleitores nos institutos de pesquisas sediados no Acre, que durante toda a campanha mostravam o crescimento do candidato do PP e do declínio do postulante petista que sofreu as consequências do desgaste dos 20 anos de poder no Acre e dos escândalos do PT em nível nacional.