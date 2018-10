Polícia Civil prende gatuno responsável por furtos na região do segundo distrito

Sandro de Brito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral do município de Senador Guiomard deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira, 11, ação de cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão.

A operação visa combater crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e a identificação de membros de organizações criminosas que agem no cometimento de outros delitos.

“Várias operações policiais estão sendo desencadeadas em municípios do Estado. Foram 30 dias de investigações que identificaram alvos que estariam praticando a venda de entorpecentes e na manhã de hoje logramos êxito em prender essas pessoas”, explicou delegado Marcos Cabral.

Durante a ação policial, oito pessoas foram presas e quatro armas de fogo apreendidas.



Redução de homicídios

O trabalho contínuo das forças de segurança tem resultado na redução de homicídios em todo o Acre. Dados divulgados pelo setor de Análise Criminal referentes ao mês de setembro, apontam que o número de homicídios caiu quase 53% nas 22 cidades, durante o último mês, quando comparado ao mesmo período de 2017. Já em Rio Branco, essa redução foi de 51%.

Já quando comparados os meses de janeiro a setembro de 2017 com o mesmo período deste ano, a redução é de quase 15% em todo o Estado, e na capital é de aproximadamente 22%.

Com quase 100 dias de operações sucessivas, as forças de segurança permanecem diuturnamente nas ruas no combate firme à criminalidade.

A Polícia Civil e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) continuam com a Operação Visibilidade todas as tardes e noites nas ruas da capital, sob a coordenação do Sisp.

Já a Polícia Militar segue com a Operação Rondas nos Bairros, realizada principalmente nas regiões de maior incidência de crimes apontadas pela Análise Criminal.