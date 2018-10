Justiça do Acre mantém condenação de mulher por cobrança de divida no Facebook

O prazo para solicitação do voto em trâsnito já encerrou em agosto. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), que explica a situação porque muitos eleitores estão achando podem fazer o pedido e votar fora de suas cidades no 2º turno marcado para o dia 28 de outubro.

Em nota, a Justiça Eleitoral destaca que é falsa a informação que circula nas redes sociais orientando cidadãos que estarão fora de domicílio no segundo turno das eleições, mas desejam votar, a comparecerem aos cartórios eleitorais para solicitarem o serviço.

O voto em trânsito é uma possibilidade oferecida pelo TSE para que eleitores que não residem em seu domicílio eleitoral possam votar. As urnas, nesse caso, são instaladas somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Se você solicitou o voto em trânsito, é possível conferir o local de votação por meio do link.