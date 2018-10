Educação nega que merenda foi entregue vencida em Xapuri

Aberta a temporada das indiretas dentro da FPA. Depois que o ex-governador Binho Marques (PT) usou as redes sociais para praticamente atribuir a derrota dos principais candidatos da coligação a uma distorção do projeto da Florestania durante a administração do governador Sebastião Viana, do PT, agora foi a vez de Daniel Zen usar o twitter para rebater os seus companheiros de partido que procuram culpados para o infortúnio da coligação nas eleições deste ano.

Demonstrando que não gostou das colocações de Binho Marques, Daniel Zen, o deputado que ocupa o cargo de líder do governo na Aleac, contra ataca: “O procedimento padrão pra quem toma uma ré eleitoral é, primeiro se perguntar: o que foi que eu fiz ou deixei de fazer que concorreu pra esse resultado desfavorável? Depois você vai analisar as externalidades. Ficar falando em traição dos outros.. Ah, véi. Para!”, enfatiza Zen em post no Twitter.

Usando o mesmo expediente de Binho, que não citou nomes, Daniel Zen, que foi eleito com as sobras, destaca que alguns líderes petistas estariam abrindo a temporada de caça aos culpados pela derrota do PT e da FPA nas eleições que marcou a volta dos partidos de direita ao poder com a maioria dos cargos. “Olhas para o espelho e se encarar, ninguém quer… Fácil apontar o dedo para o alheio”, reforça o petista numa defesa subliminar ao governador Sebastião Viana.

Elevando o tom das declarações contra os derrotados descontentes, Daniel Zen afirma que “tentar achar culpados pelos próprios infortúnios é atitude típica dos covardes e de má-índole. Se for pra fazer avaliação eleitoral com o alto nível de fel e bílis, como as que tenho lido em algumas postagens, nem contem comigo. Prefiro deixar falando sozinho”, diz o líder do governo do PT, em possível resposta ao posicionamento do ex-governador Binho Marques.

