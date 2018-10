Dono da Eucatur, Acir Gurgacz, do PDT de Rondonia, se entrega para cumprir pena

A sessão ordinária desta quarta-feira (10) na Aleac foi de mensagens dos deputados reeleitos e de ausência dos derrotados. O petista Jonas Lima, que em alguns momentos chegou a ser tratado como o patinho feio do partido, mas que mostrou organização e planejamento para ser um dos poucos reeleitos pelo PT, usou a tribuna da Casa para agradecer os votos e informar qual será seu comportamento na administração do governador eleito Gladson Cameli.

Lima destaca que é o povo quem dar e tira o mandato dos representantes políticos. “Portanto, vou dedicar o meu mandato para a população do nosso Estado e aos eleitores que me confiaram um terceiro mandato. Quero fazer um mandato propositivo, vou votar nas matérias que vão de encontro aos anseios do povo e vou fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Quero desejar sorte a Gladson Cameli e dizer que vou fazer oposição com responsabilidade”.

Jonas Lima promete analisar todos os projetos encaminhados pelo chefe do executivo e votar de acordo com o interesse público. “Não vou jamais me posicionar contra o povo. Com certeza, eu vou fazer uma oposição equilibrada e fiscalizadora, apoiando as cooperativas e movimentos de trabalhadores em todo o Estado. A mudança de lado não significa que o parlamentar tenha que ser intransigente e inacessível para as boas propostas”, finaliza.