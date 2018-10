6 cursos de graduação da Universidade Federal do Acre obtêm nota 4 no Enade

O resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), de 2017, foi divulgado nessa terça-feira, 9, no Diário Oficial da União. Dos 25 cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac) avaliados no exame, seis obtiveram nota 4, numa escala que vai até 5, o que é um conceito considerado bom.

O exame é realizado a cada três anos para avaliar o rendimento dos alunos que estão concluindo curso de graduação, em relação às competências adquiridas durante a formação, entre outros aspectos.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Abreu Damasceno, ressaltou que vários elementos compõem o resultado dessa nota do Enade. “Um critério específico avaliado é o corpo docente”, disse. “Nesse aspecto realizamos um trabalho com as coordenações de cursos e envolvemos os alunos para trabalhar os principais conteúdos dos cursos, focando no conhecimento, nas habilidades e competências que são avaliadas no Enade.”

No campus-sede, em Rio Branco, os cursos que obtiveram nota 4 (bom) no Enade foram: Engenharia Elétrica, Letras/Português, licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Educação Física, Pedagogia e Sistemas de Informação.