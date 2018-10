“Serei um deputado estadual independente”, diz Neném Almeida

Eleito deputado estadual com 4.113 votos pelo Solidariedade, o bancário Neném Almeida, pretende desempenhar um mandato independente, mesmo tendo disputado a eleição por uma coligação que apoiava o governador eleito Gladson Cameli (PP).

Na Assembléia Legislativa, o futuro parlamentar disse que vai defender os interesses da sociedade, apoiando os benefícios e fiscalizando e combatendo as ações que julgar em desacordo com os interesses coletivos.

“Vou ser um deputado independente. Ajudei o Gladson mas não vou compor a base nem a oposição. Irei atuar sempre em favor dos interesses do povo”, adiantou.

Eleito na segunda tentativa de chegar a ALEAC, o Neném Almeida vem do movimento sindical. Em 2014 foi o mais votado na capital pelo PDT, mas saiu do partido por não ser prestigiado. Atual presidente do Sindicato dos Bancários e vice presidente da AABB, ele pretende colocar entre suas prioridades no parlamento os interesses da classe bancária sem no entanto se omitir para outra bandeiras.

Neném Almeida fez questão de destacar o apoio que recebeu durante a campanha do Grupo Organização Politizada Unida pela Sociedade Mais Justa, que segundo Neném, foi um de seus pilares para a eleição.

Nascido no bairro Cadeia Velha,na capital do Acre, Neném Almeida foi batizado como Edvaldo Almeida de Oliveira. Tem 48 anos, casado e pai de dois filhos. Formado em Administração com especialidade em comércio exterior, é funcionário do Banco do Brasil há 15 anos e atualmente é gerente de uma das agências em Rio Branco.