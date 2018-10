Polícia Civil prende suspeitos de matarem três adolescentes no bairro Taquari

Após investigações, a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), prendeu na última sexta-feira (05), dois homens suspeitos de sozinhos, matarem três adolescentes de 13, 14 e 18 anos que foram dados pela família como desaparecidos ao saírem da Expoacre em 5 de agosto deste ano.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, foram presos, Francimar Conceição da Silva e Clenildo Araújo de Souza, ambos moradores do bairro Taquari e integrantes de uma facção criminosa. O triplo homicídio foi motivado por ciúmes, uma vez que, Francimar teria se envolvido com uma das adolescentes é ela por sua vez não queria manter um relacionamento sério.

“Eles são todos do mesmo bairro, o Francimar teve um pequeno relacionamento com uma das jovens que é menor, e como a jovem não quis ter um relacionamento sério com ele, resolveu aceitar o convite do Vitor para ir ao parque de exposição com outras duas amigas. O criminoso ficou vigiando ela e viu ela voltando da exposição a pé com o Vitor e outras duas amigas. O pai de uma a levou pra casa e sobrou a Isabelle Lima com Vitor que foram assassinados junto com a Amanda”, disse o delegado.

Rêmulo destaca ainda que os criminosos tentaram atrapalhar as investigações e até ajudaram a família das vítimas a fazer buscas na região do Bujari.

“Foram eles quem teriam ido até a casa do pai de Amanda chamá-lo para ir até o município, e lá chegaram até ser presos pela Polícia Militar com uma arma de fogo durante as supostas buscas na cidade pelas jovens desaparecidas”. finalizou.

Entenda o caso:

Isabelle Lima, de 13 anos, Amanda Santos, de 14 anos e Vitor de Lima, de 18 anos desapareceram no domingo dia 5 de agosto após saírem de casa dizendo a família que iriam para a Expoacre, no Parque de Exposições. Vitor foi encontrado dois dias depois morto a facadas e foi jogado ainda com vida, dentro de um poço no Taquari mas, foi encontrado por populares morto. Isabelle foi encontrada no dia seguinte após buscas da família, debaixo de um matagal em uma fazenda também no mesmo bairro e os restos mortais de Amanda, foram encontrado em uma área de mata também do bairro em estado avançado de decomposição. Os restos mortais dela ainda estão sendo submetidos a exames de DNA para confirmar a identidade.