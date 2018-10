Jenilson Leite afirma que FPA perdeu em função dos erros que cometeu

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) disse na manhã desta quarta-feira (10) na Aleac, que a Frente Popular do Acre (FPA) perdeu a eleição deste ano em função dos erros que cometeu. O comunista disse ainda que fará oposição de forma equilibrada, mas firme, exercendo o seu papel de fiscalizador do Executivo.

Segundo Leite, neste momento se encerra um ciclo de poder da FPA. Para ele, era o que estava previsto nos projetos elaborados pela coligação que esteve à frente da administração estadual nos últimos 20 anos. “As nossas forças davam para ter renovado e com estratégias certas ter ganhado a disputa”, diz o comunista.

Os erros de estratégia adotadas na campanha eleitoral seriam culpados pela derrota da FPA, segundo Jenilson Leite, “em função dos erros a FPA perdeu as eleições”, disse o deputado reeleito, ao manifestar solidariedade a todos os seus companheiros de coligação que foram derrotados nas eleições gerais.

O parlamentar falou ainda da função de oposição que terá que desempenhar a partir do próximo ano. “O nosso papel na Aleac vai ser o papel de oposição. Entendendo que é importante que o governo eleito dê certo e cumpra com o que se comprometeu com as melhorias na segurança, na saúde e na educação”.

Jenilson Leite destaca que caso Gladson Cameli não cumpra com o que falou “nós vamos estar aqui nessa Casa para relembra em nome do povo que o elegeu. O momento para a FPA é de levantar, bater a poeira e começar a construir um novo ciclo, com um pensamento mais amplo, com um maior compromisso com os partido que formaram a coligação e olhando para o futuro”, finaliza.