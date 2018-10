Horóscopo do dia 10 de outubro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor com seu parceiro está como você nunca experimentou antes, seu relacionamento está em paz. Emoções intensas, sentimentos nobres, tudo o que os faz vibrar fortalecerá o romance, continuem assim. Confiança mútua acima de tudo. Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado no trabalho, você pode não estar preparado para certos desafios. Busque ajuda, indague, não fique com dúvidas e até mesmo, sem fazer nada. Há muito o que fazer para continuar perdendo tempo em questões que não contribuem em nada com seu sucesso profissional dentro da empresa. Saúde & Bem-estar: Tente descansar um pouco mais, você precisa, você está tendo um semestre com muito estresse, e isso está afetando terrivelmente seus nervos. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Não cometa erros no amor, ela é uma pessoa muito legal, mas não é a pessoa certa para você, por mais supostas virtudes que você atribua a ela. Seja racional, não se deixe enganar pelas aparências. Dinheiro & Trabalho: Não permita que pessoas interessadas em seu fracasso profissional coloquem obstáculos em seu caminho. Há tarefas importantes para realizar, não se distraia com comentários fora de propósito nem com assuntos banais e sem importância. Saúde & Bem-estar: Não fique em casa o tempo todo, mesmo que seja só sair para uma caminhada ou para frequentar uma academia duas vezes por semana, você estará contribuindo para seu bem-estar e sua condição física. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Alguém com grande interesse em ter um verdadeiro relacionamento amoroso com você entra em sua vida. Um alguém que há muito tempo mostra interesse em você. Prepare-se para mudanças positivas e para viver um grande amor. Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje tudo vai mudar a seu favor no trabalho. Você tomou as decisões certas, seu futuro dentro da organização não pode ser mais promissor. O importante é sempre ter essa disposição de aprender e tomar as iniciativas que se precisam. Saúde & Bem-estar: Se você colocar um pouco da sua parte, você vai recuperar a alegria, você tem muitas coisas a seu favor para que você se sinta totalmente feliz. O primeiro passo é ir eliminando os problemas um de cada vez, mas de maneira constante. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você não tem um parceiro, você começará um relacionamento muito bonito, onde você realmente se sentirá valorizado e amado como você merece. Faça as pazes com o seu passado, viva com esperança no presente e, assim, a solidão deixará de ser sua companheira diária no futuro. Dinheiro & Trabalho: Você receberá amostras concretas de afeto e apreço na profissão. Você deve formular novas abordagens, procurar novos contatos, estabelecer metas claras, tudo o que for necessário para que o sucesso não pare. Conhecer as pessoas certas nos lugares certos

fazem parte de uma rede de contatos que você precisa ter para ser bem-sucedido. Saúde & Bem-estar: O único perigo para hoje são pequenos acidentes domésticos, que você pode evitar se for mais cuidadoso. Nada grave, mas que podem incomodar durante o resto da semana. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Cure suas feridas antes de tentar outro relacionamento amoroso. Sua atitude triste não o ajuda a conquistar ninguém. Agindo de uma outra maneira você pode encontrar uma pessoa muito especial, que vai fazer você viver momentos muito agradáveis ​​e sensuais. Dinheiro & Trabalho: Você tem que controlar suas reações no trabalho. Devido a esse tipo de atitude da sua parte há pessoas ao seu redor que não perdoarão nem mesmo o menor deslize. Como você não se controla, terá mais problemas do que imagina também com seus superiores. Não confunda ser firme com ser grosseiro. Saúde & Bem-estar: Hoje você vai se sentir cheio de vida e ansioso para realizar qualquer tipo de tarefa. Então mãos à obra e seja feliz fazendo o que gosta! Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vocês precisam de mais ambição, mais fome de conquistas como casal. O relacionamento pode estar em perigo se vocês não encontrarem um motivo para continuar, é por isso que vocês devem sonhar juntos, não importa o quão inatingível por agora pareça. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, a prosperidade estará ao seu alcance. Continue dando o melhor de você, o esforço sustentado irá levá-lo para o caminho do sucesso. Suas melhores ideias sairão na profissão e levarão você a um outro patamar no seu local de trabalho. Saúde & Bem-estar: Você geralmente se move entre os extremos e frequentemente comete certos excessos que podem prejudicá-lo e refletir sobre seu estado de saúde. Leve as coisas com mais calma e contenção, controle-se e cuide do seu corpo. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não importa quantos problemas seu relacionamento sentimental sofra. Isso e muito mais podem acontecer no futuro, mas se o amor é intenso, real e sempre recíproco, seus corações sempre baterão em uníssono. Dinheiro & Trabalho: Não veja as coisas de maneira limitada no trabalho. Expanda sua análise, abra sua mente para novas opções. Há mudanças inesperadas na profissão, certas situações irão alterar os planos estabelecidos, deixe-se levar porque é bom para você. Saúde & Bem-estar: Está na hora de você acabar com seus maus hábitos, então você se sentirá muito melhor e com mais energia. Dormir o suficiente todo dia e se alimentar direito. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você não terá muito daquilo que espera com essa pessoa no nível sentimental. Entenda e aceite que existem diferenças irreconciliáveis, é fundamental não sofrer em vão. Quando não há amor nem paixão, o melhor é ir em busca dele. Dinheiro & Trabalho: Situações inesperadas na profissão, depois de muitos problemas e discussões começa um período de união com os colegas no trabalho. Todos entenderam que juntos conseguirão mais coisas do que viver em conflito permanente.Saúde & Bem-estar: Você tem passados por situações muito desgastantes e sem apoio. Ligue para sua família e tente passar um tempo com eles, você precisa se sentir protegido e amado. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Agarrar-se ao passado afeta seu relacionamento amoroso. Aceite o que seu parceiro lhe propõe, das mãos dele virá a resposta. Tudo o que você sempre sonhou em amor é possível. Acredite em si mesmo, projete a imagem que você tem do seu futuro. Dinheiro & Trabalho: Conquistas, bem-estar material no trabalho. Uma série de situações

serão apresentada e permitirão que você se fortaleça dentro da organização. Seus objetivos serão alcançados, porque você tem a capacidade de detectar oportunidades que os outros não conseguem enxergar. Saúde & Bem-estar: Agora é um bom momento para relaxar e organizar sua vida, há muitas coisas que você deve mudar. Uma rotina de exercícios leve e passeios descompromissados lhe fariam bem para sua saúde mental. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Se o jeito do seu parceiro o incomoda, você deve procurar uma maneira mais cordial de falar com ele sobre isso. Você está complicando a situação ao não falar. Seu parceiro precisa de muita atenção e delicadeza, então dê o melhor de si mesmo e tente ser amoroso e compreensivo. Dinheiro & Trabalho: Relacionamentos e contatos serão a melhor maneira de sair dos problemas. Um processo de mudança está se aproximando. Você verá como as ideias que você elaborou há muito tempo começam a dar seus primeiros frutos. Pouco a pouco, o sucesso está presente. Saúde & Bem-estar: Você deve fazer esforços para incluir de forma definitiva seus planos de exercícios diários dentro de sua rotina desde que se mexa, ativando seus músculos e articulações. Isto é tão importante quanto alimentar-se ou descansar. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém frustrado ou invejoso e não gosta de sua felicidade atual tentará se interpor entre você e seu parceiro criando fofocas. A melhor maneira de superar essas intrigas é ignorá-las e acabar com essa amizade ruim. Dinheiro & Trabalho: Você não terá falta de trabalho, mas ao mesmo tempo haverá um aumento de responsabilidades e carga de trabalho que pode esgotar você se você não combinar bem seu tempo de descanso com sua recreação e seus deveres. Saúde & Bem-estar: Se você pode, participe de um curso de ioga ou uma prática semelhante que será extremamente benéfico, porque agora você está no meio de uma onda salutar muito boa que vai acentuar suas chances de sucesso em qualquer disciplina que você pratique. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Decida de uma vez por todas se você quer que o relacionamento continue ou não. As discussões já são por qualquer motivo. Esse relacionamento está te machucando, e é possível que você o deixe definitivamente ou por um tempo. Mas não deve agir impulsivamente. Dinheiro & Trabalho: Você verá como as ideias que você elaborou há muito tempo começam a dar seus primeiros frutos. Pouco a pouco, o sucesso está presente. Você recebe a resposta do que estava esperando, mas não acredite em todos que se aproximam de você para parabenizá-lo. Um pouco de desconfiança faz parte do jogo. Saúde & Bem-estar: Você vai desfrutar plenamente da sua saúde. A onda atual de biorritmo está ativa e favorável. À medida que o dia passa, você se sentirá mais aliviado de seu desconforto de se sentir cansado ao acordar ou quando tiver dores de cabeça e problemas digestivos. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para a proteção pessoal

Se você se sentir cansado, como de costume, você pode ter insônia, não dormir bem ou descansar regularmente, o sucesso não faz mais parte da sua vida, as dificuldades crescem. Não é muito difícil ser invejado, pois há muitas pessoas com sentimentos ruins por aí na vida. Alguém pode te invejar algo muito simples e pessoal como o amor ou ter uma família feliz, bem como objetos materiais, como um carro, uma casa ou até mesmo uma peça de roupa. Infelizmente, este mundo está cheio de pessoas que querem ter tudo, independente do mal que façam aos outros. Continue lendo