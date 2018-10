Coligações no Acre ajudaram a eleger dois dos 10 deputados eleitos com menos votos no país

Antes mesmo do período de pré-campanha eleitoral, o nome do Deputado Estadual Jesus Sérgio (PDT) era citado nos bastidores da política como um dos que estariam com sua reeleição garantida na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac). A conclusão se dava pela postura do parlamentar em seus discursos e por ter sido avaliado o deputado mais produtivo desta Legislatura.

Embora fosse da base governista, Jesus Sérgio não colocou interesses pessoais e políticos à frente dos interesses da população. Foi assim desde seus primeiros discursos, ele denunciou obras abandonadas, reivindicou melhorias na saúde, educação e segurança. Se posicionou contrário a Leis que iam contra o interesse da população. Abraçou, em especial, a bandeira em defesa da BR-364 e da população da Regional Tarauacá/Envira (Feijó, Tarauacá e Jordão), reduto eleitoral do pedetista.

Agora, o que muitos não esperavam, era sua eleição para Deputado Federal. Ele sem dúvida foi a maior surpresa da Bancada Federal nas Eleições 2018, e também do PDT, juntamente com o Pastor Manuel Marcos, do PRB.

TRAJETÓRIA METEÓRICA

Jesus Sérgio foi o mais votado do partido com 9.537 votos neste domingo, de 07 de Outubro. A trajetória política do professor de carreira e ex-bancário é meteórica e de vitórias. Natural de Tarauacá (AC), ele entrou para a política em 2012, quando disputou para vereador, em sua cidade natal, e foi o mais votado. Em 2015 foi eleito deputado estadual com 3.483 votos, novamente o mais votado da sigla, e agora saltou direto para Câmara Federal.

Jesus Sérgio conta que entrou nesta disputa com poucos recursos, e que tem muita gente atribuindo sua vitória nas urnas a pura “sorte”, mas para o pedetista e sua esposa Maria Lucinéia Nery “não foi sorte, foi Deus”.

AGRADECIMENTO

O pedetista disse que nunca duvidou de sua eleição e que o longo do período de campanha teve dois sonhos confirmando sua vitória nas urnas. Ao ac24horas, ele externou seu agradecimento a Deus, a família, os amigos, lideranças e cada um de seus eleitores.

“Essa vitória foi obra de Deus em nossas vidas, entramos nesta disputa com poucos recursos e concorrentes com campanhas milionárias. Quero agradecer ao empenho de cada pessoa que acreditou neste projeto, que não duvidou, que teve fé e lutou até o último momento com a gente, que não se deixou vencer pelo cansaço e pelo desanimo. Escolhemos o versículo bíblico de Felipenses 4.13: ‘Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece’, para nos acompanhar nesta campanha porque sabíamos que somente Ele poderia fazer o que fez. Muito obrigado, que Deus possa retribuir o esforço de cada um. Não foi sorte como muitos estão falando, foi Deus!”, disse agradecido ao ac24horas.

TESTIFICANDO O MILAGRE

Jesus Sérgio e Maria Lucinéia Nery são casados há mais de 20 anos e tem três filhos Nicole, Carina e Davi Luiz. Eles são católico, da Renovação Carismática, atuantes na Pastoral da Família e do Encontro de Casais com Cristo (ECC), e asseveram que aceitaram o desafio de disputar uma vaga para Câmara Federal porque tiveram a confirmação de Deus acerca da vitória nas urnas.

Dona Maria Lucinéia Nery, mais conhecida em Tarauacá por Néia, disse que antes de Jesus Sérgio ser empossado deputado estadual (2015) teve um sonho em que ele era empossado em Brasília, na Câmara Federal (DF). Naquele momento ela disse ter ficado confunsa, mas ao longo do mandato de estadual foram obtendo várias confirmações e sinais de que era “projeto de Deus” a disputa para Federal.

“Não foi sorte, foi Deus! Ele prometeu que iria levantar um exercito dEle e que cada um ia valer por 10 pessoas. Nunca duvidei, pois já tinha a certeza que íamos sair vitoriosos. Enfrentamos uma disputa desigual, com poucos recursos. Deus moveu os corações. Fomos surpreendidos pela quantidade de pessoas que nos procuravam. A nossa casa ficou lotada de pessoas em busca de material para pedir votos. Eu muito me alegrei porque eu via Deus em cada detalhe”, disse Néia Nery.

A certeza da vitória era tamanha que dona Lucinéia Nery compartilhou um vídeo gravado nas primeiras horas da manhã do domingo de eleição, 07 de outubro, que foi enviado aos amigos nas redes sociais, no qual ela dá detalhes e testificava antecipadamente a vitória do esposo Jesus Sérgio nas urnas. E para quem duvida ainda tem mais: ela já tem até a roupa que vai usar na posse do marido, em Brasília (DF).