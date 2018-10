Único sobrevivente da chapa do PDT na Câmara, Jesus Sérgio diz que “Não foi sorte, foi Deus!”

Após garantir a reeleição e ampliar sua votação em mais de oito mil votos em relação a eleição anterior, fechando a totalização com 28.717 votos, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) falou das dificuldades que encarou ao lado de sua mãe, Antonia Sales (MDB), a deputada estadual eleita com a terceira maior votação no Estado, para fazer uma campanha vitoriosa no interior do Acre.

A parlamentar destaca que na questão de apoio de lideranças políticas expressivas, ela contou apenas com o apoio do pai, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), a quem ela dedica a sua reeleição e a eleição de Antonia Sales, que retorna à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), depois quatro anos de afastamento após uma derrota como candidata a vice-governadora em 2014.

“Este é um momento de gratidão ao povo do Acre que reconheceu nosso trabalho e nos reconduziu ao mandato. A campanha foi dura. Não foi fácil não. Tivemos que enfrentar políticos que ajudamos a eleger e que se colocaram contra a gente. Fomos vítimas de ‘fake news’ e da perseguição de adversários que tentaram impugnar nossa candidatura, mas a Justiça prevaleceu”, destaca Jéssica Sales.

A emedebista afirma que também não foi ungida por nenhum dos membros da chapa majoritária de sua coligação, que Antonia Sales e Vagner Sales foram suas companhias de campanha nas andanças pelas comunidades no interior do Estado. “Gladson não me colocou debaixo do braço dele não. Não fui candidata do governador e nem do vice. Meus votos vieram do povo”, ressalta.

Segundo Jéssica Sales, sua votação veio “de pessoas conscientes, pessoas que conhecem meu trabalho, pessoas que sempre participaram de meu mandato, um mandato que esteve sempre próximo dos mais humildes e necessitados, porque foi essa forma de política que apendi com meu pai, Vagner Sales, uma pessoa que considero uma liderança política incontestável do Vale do Juruá”.

A eleição de Antonia Sales, que conquistou 9.139 votos, foi elogiada por Jéssica Sales. “A vitória de minha mãe é a vitória de centenas de pessoas que ela auxilia com seus projetos sociais há anos. Vejo a alegria estampada em seus olhos de poder voltar a defender os interesses de nosso povo na Assembleia. Juntas, eu e ela podemos ampliar as conquistas de quem mais precisa”, finaliza Jéssica Sales.