Ulysses ligou para Gladson, Janaina enviou mensagem, mas Marcus não

O petista Marcus Viana não seguiu aquela velha tradição em que o postulante a um cargo majoritário liga para seu adversário reconhecendo a derrota e parabenizando o vencedor. Ao contrário do petista, o Coronel Ulysses Araújo, terceiro colado na disputa pelo Palácio, ligou para Gladson desejando sorte ao governador eleito. Janaina enviou uma mensagem também desejando ao progressista êxito.

“Dos candidatos a governador, os únicos que me ligaram foi a candidata Janaina, de Tarauacá, que mandou uma linda mensagem, o Coronel Ulysses também me ligou, me desejou sorte no mandato e eu falei que agradecia e que tinha propostas deles que eu defendia também e que eu desci do palanque e estou em paz, que depois a gente teria uma conversa pra trocarmos algumas ideias, já que a Janaina é professora e o Ulysses vem da pasta da segurança”, disse Gladson.

Um dia após a votação, o governador eleito conversou por telefone com Sebastião Viana sobre o processo de transição, que foi solícito e se colocou à disposição de Cameli. Gladson está em Brasília e deve visitar o governador ainda esta semana na Casa Rosada.

“Com o governador a conversa foi tranquila. Ele quer de sentar comigo quando eu chegar a Rio Branco e que eu possa indicar quem serão os nomes para a transição que ele vai abrir o Estado já para tirar qualquer dúvida.”